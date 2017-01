HRVATSKA POD CRVENOM UZBUNOM! Najniža izmjerena temperatura -22 stupnja, a prijete i novi ekstremi

Hrvatska broji i treći dan ekstremno niskih temperatura među kojima je u 7 sati jutros najniže izmjerena ona u Kopačkom ritu i to minus 22 stupnja Celzija. Svega stupanj toplije bilo je u Osijeku na aerodromu, dok je u Slavonskom Brodu izmjereno minus 20. Jučerašnja najniža temperatura izmjerena je u Vinkovcima i Belom Manastiru.

Gradište kod Županje u kojem se ljeti nerijetko bilježe najviše temperature sada je bilo na razini Svetog Jure na Biokovu s minus 17 stupnjeva, a toliko je izmjereno i u Požegi.

Na Zavižanu je izmjereno minus 13, u Daruvaru, Sisku, Karlovcu minus 10, a primjerice u Zagrebu minus 8.



Dubrovnik je jutros brojio šesticu u minusu, dok je Split bio samo stupanj topliji. U Puli i Rijeci zabilježeno je minus 2, dok su sada Mali Lošinj, ali i Palagruža bili na plus 1.

Prema najnovijoj prognozi, tijekom nedjelje će u većini krajeva unutrašnjosti biti umjereno do pretežno oblačno, mjestimice uz malo snijega. Na istoku zemlje i na Jadranu djelomice sunčano, a na sjevernom dijelu uz više oblaka može pasti pokoja pahulja snijega. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena, ponegdje i jaka bura i tramontana, još mjestimice s olujnim udarima, osobito na jugu. Najviša dnevna temperatura od -7 do -3, na Jadranu od -1 do 4 °C.

NOVA DESETODNEVNA PROGNOZA: Evo kada će popustiti opaka hladnoća, a kada stižu veliki snježni nanosi

U ponedjeljak se hladnoća nastavlja

No, Meteoalarm je izdao niz novih upozorenja, pa su tako crvene uzbune zbog niskih temperatura na snazi za priobalje, Istru, te Slavoniju i Baranju. Točnije, riječ je o izuzetno opasnim vremenskim uvjetima. Ostatak zemlje obojen je u narančastu boju, odnosno upozoravaju na opasne uvjete.

U ponedjeljak se hladnoća nastavlja. Bit će djelomice, na Jadranu i pretežno sunčano. U unutrašnjosti povremeno oblačnije, a ponegdje može pasti i poneka snježna pahulja, osobito u gorju te u Slavoniji. Vjetar većinom slab, na Jadranu uglavnom umjerena, povremeno i jaka bura i tramontana. Jutarnja temperatura od -12 do -7, lokalnomože biti i osjetno niža, a na Jadranu od -5 do 0. Najviša dnevna od -6 do -1, na Jadranu 0 do 5 °C.

SMRZLI SE MORE, JEZERA, FONTANE… Pogledajte kako izgleda Lijepa naša u okovima leda