HRVATSKA NEMA NOVCA ZA OBOLJELE OD RAKA: Onkološki bolesnici na zračenje čekaju mjesecima

Na Klinici za onkologiju i nuklearnu medicinu KBC-a Sestre milosrdnice u Zagrebu već četvrti tjedan ne radi RTG cijev za CT simulator, a cijena njegova popravka iznosi 825.000 kuna. Potvrdio je to za Glas Slavonije i prof. dr. sc. Ante Bolanča, koji je rekao kako se zbog ovakve situacije u Vinogradskoj bolnici u Zagrebu pacijenti kojima je potrebna radioterapija upućuju u Kliniku za tumore te, ako je to, potrebno, i u druge ustanove.

Stanje alarmantno i u drugim bolnicima

Nažalost, slučaj Vinogradske nije jedini u Hrvatskoj u kojem je na djelu vidljiv odnos sustava prema onkološkim bolesnicima. Stanje je alarmantno i u drugim hrvatskim bolnicama pa tako, primjerice, u spomenutoj Klinici za tumore radi samo jedan radiološki uređaj, a u KBC-u Zagreb se na pregled preko CT simulatora čeka dva mjeseca. Ovaj uređaj, primjerice, bio je pokvaren i u KBC-u Osijek u ožujku ove godine, kada je ususret izašlo Ministarstvo zdravstva koje je dalo sredstva za njegov popravak, piše Glas Slavonije.

Čini se, dakle, kako hrvatska Vlada nema novca kojim bi se popravio važan uređaj koji je oboljelima nužan za početak terapije zračenja. Inače, CT simulator u Hrvatskoj posjeduje samo šest zdravstvenih ustanova. “Čini se da ponovno nema novca baš za onkološke bolesnike. Koliko bolničkom sustavu vrijedi 800 tisuća kuna? Puno je to novca, ali čak više od te svote dnevno se u Vinogradskoj potroši na skupe lijekove”, kaže jedna od pacijentica Vinogradske bolnice.

CT stimulator nužan je u početku terapije zračenjem

“Riječ je o uređaju kroz koji provučemo pacijenta, a onda pravimo planove. Bez toga se ne može početi terapija zračenja, a obično su ti uređaji povezani pa je teško pacijente slati u jednu ustanovu na CT simulator, a onda ih u drugoj ustanovi zračiti. Kod nas je nedavno također bila u kvaru cijev za CT simulator i nastao je velik problem. Srećom, Ministarstvo je tada izašlo u susret i to smo riješili. U međuvremenu smo pacijente slali u Zagreb, Rijeku i Split. No, kod nas je problem što se na sam početak zračenja čeka između tri i četiri mjeseca jer smo jedina ustanova koja ima samo jedan uređaj za zračenje. Taj problem će, nadam se, uskoro biti riješen jer su potpisani ugovori za novi uređaj i on bi trebao stići u veljači ili najkasnije ožujku”, rekao je doc. dr. sc. Ilijan Tomaš, pročelnik Zavoda za onkologiju KBC-a Osijek.

U Hrvatskoj, inače, raste pojavnost raka pa na 100.000 stanovnika od zloćudnih bolesti oboli 321 osoba, što je znatno iznad europskog prosjeka od 214 oboljelih. Najviše ljudi oboli od raka pluća, debelog crijeva i dojke.

