HRVATSKA MEĐU GLAVNIM IZVOZNICIMA ORUŽJA U SAUDIJSKU ARABIJU: Izvozi se arsenal vrijedan pola milijarde kuna

Hrvatska je prošle godine, prema podacima UN-a, bila četvrta izvoznica borbene opreme u Saudijsku Arabiju, a značajan izvor zarade posljednjih je dana došao u pitanje kad su četiri parlamentarne grupacije u Europskom parlamentu, Socijalisti, Liberali, Zeleni i Ujedinjena ljevica, zatražili da se uvede embargo na izvoz oružja u Saudijsku Arabiju.

Te su četiri grupacije krajem listopada poslale pismo Viskoj povjerenici za vanjsku politiku i sigurnost Europske unije, Federici Mogherini, tražeći od nje da pokrene postupak uvođenja embarga na izvoz oružja u Saudijsku Arabiju, a kao povod su istaknuli posljednje kampanje bombardiranja Jemena od strane ove monarhije, navodi Novi list.

Naša je zemlja u Saudijsku Arabiju samo prošle godine izvezla oružje u protuvrijednosti 87.632.766 dolara, što je nešto više od pola milijarde kuna.



Embargo bi doista bio prevelik udarac za Hrvatsku kad se uzme u obzir činjenicu da je čitava hrvatska obrambena i vojna industrija izvezla oružja u protuvrijednosti od milijardu i pol kuna, piše spomenuti list.

Do embarga u konačnici ipak nije došlo, a jedan od razloga zašto se to nije dogodilo, zasigurno je taj što su na listi najznačajnijih izvoznika oružja u Saudijskoj Arabiji, Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija, Brazil te na četvrtom mjestu Hrvatska. Upravo je Velika Britanija, koja ima tradicionalno dobre trgovinske odnose sa Saudijskom Arabijom, najviše učinila da do embarga ne dođe.

Na to ih je najviše motiviralo to što Saudijska Arabija trenutačno pregovara o kupnji i druge tranše borbenih aviona Eurofighter od Britanaca, a riječ je o 48 borbenih aviona, što bi u konačnici bio ugovor vrjedniji od šest milijardi eura. Jasno je, stoga zašto Velikoj Britaniji, kao i Hrvatskoj, embargo nikako ne bi išao na ruku.