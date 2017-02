HRVATSKA IPAK UVOZI RADNIKE! Ministar Ćorić tvrdi: ‘To je kratkoročno rješenje’

Nova vlast planira uvesti radnike koji poslodavcima nedostaju u određeneim sektorima. Kvote se još dogovaraju i trebale bi biti određene idući tjedan.

Problem nedostataka potrebne radne snage za kojom poslodavci kukaju već neko vrijeme, posebice kad je riječ o turizmu, prometu i građevini, nova vlast ipak će riješiti tako što će taj dio radne snage uvesti. Unatoč činjenici da u Hrvatskoj ima oko 230 tisuća nezaposlenih. Potvrdio je to za RTL Direkt ministar rada i socijalne skrbi Tomislav Ćorić.

“To je jedini način da se ovaj problem riješi kratkoročno, problemu treba pristupati tako da se dio potrebe poslodavaca podmiri iz kvote za 2017. godinu”, kazao je Ćorić dodajući kako ne dolazi u obzir da se uveze baš svih potrebnih 20 tisuća radnika.

“Još se konzultiramo s jedne strane s poslodavcima, a s druge sa predstavnicima sindikata, a kvota će biti poznata negdje u drugoj polovici sljedećeg tjedna”, pojasnio je. Svejsni su u Vladi, kazao je pritom, da u slučaju nedostataka radnika neće biti u mogućnosti pokretati najavljene investicijske cikluse. Stoga će dio potreba za određenim kadrom pokušati riješiti prekvalifikacijom onih koji su nezaposleni.



Unatoč, kaže činjenici što na Zavodu ima i onih koji “mole da ih se ne zaposli kako bi i dalje primali naknadu i radili na crno”, oštrijih mjera za rješenje tog problema neće biti. Štoviše država će sve svoje nsgae upregnuti prema sadašnjim pokazateljima koji su pozitivni pa smatraju kako će prekvalifikacija biti dovoljna za rast djeloatnosti koji se očekuje u idućoj godini.

Na pitanje kako komentira navode ekonomista da je rast BDP-a utemeljen na spletu sretnih okolnosti, turizmu, i da bi se to moglo brzo ispuhati, Ćorić je odgovorio: “Slažem se s time da je rast većinom uzrokovan dobrom turističkom sezonom, no prema bookingu se imamo pravo nadati još boljoj sezoni. Ipak, u pravu ste, rast BDP-a ne može biti generiran samo prihodima iz turizma, svoju ulogu moraju odigrati i investicije i izvoz proizvoda, vjerujem da se to može dogoditi već iduće godine.”