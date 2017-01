HRVATSKA BOLNICA NA POPISU NAJBOLJIH NA SVIJETU! Pomogla je vašim omiljenim sportašima, a sada vi možete pomoći njoj

Specijalna bolnica za ortopediju, kirurgiju, internu medicinu, neurologiju i fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Sveta Katarina, europski centar izvrsnosti, ušla je u završnicu dodjele “European Business Award”, nagrade za izvrsnost, inovaciju i etiku u poslovanju.

“European Business Award” godinama podržavaju poslovni lideri, akademska zajednica, političari i druge javne osobe širom Europe, a ove godine natjecanje je okupilo preko 33.000 kompanija iz 34 države. Nezavisna komisija, nakon prve faze natjecanja, izabrala je hrvatsku bolnicu Sv. Katarina u kategoriji “Customer Focus”, i to na temelju ključnih kriterija koje se ovom nagradom vrjednuju, poput uspjeha, inovacija i etike u poslovanju.

Na stranici možete pogledati službenu, natjecateljsku video prezentaciju SB Sveta Katarina te svojim glasom podržati međunarodno priznatu hrvatsku bolnicu u nastojanju osvajanja prestižne europske nagrade.

Bolnica je članica prestižne obitelji The Leading Hospitals of The World, nastavna je baza Sveučilišta u Splitu, Sveučilišta u Osijeku i Sveučilišta u Rijeci i u njoj se educiraju studenti medicinskih fakulteta kao i sveučilišnih studija sestrinstva iz Hrvatske i inozemstva. U lipnju 2015. godine International Certification Association (ICERTIAS) Specijalnu bolnicu Sveta Katarina, proglasio je najboljom privatnom bolnicom u Republici Hrvatskoj. Također, u ocjenjivanju najboljih brendova u Hrvatskoj SB Sv. Katarina je u kategoriji medicina ostvarila status Superbrands u 2016. Godini.

Veliki potencijal bolnice Sveta Katarina, prepoznala je i Europska Komisija dodijelivši njoj i tvrtki Genos 17 milijuna kuna nepovratnih sredstava iz EU fondova za projekt razvoja novih dijagnostičkih i terapeutskih postupaka kod bolesnika s križoboljom, a u kojem sudjeluju i znanstvenici iz Velike Britanije, Francuske, Njemačke, Italije, Nizozemske, Belgije i SAD-a. Odobreni iznos od strane Europske Komisije za realizaciju ovoga projekta je najveći iznos kojeg je iz područja “Zdravlje” (Health), Republika Hrvatska ikada dobila.

Međunarodna suradnja s vodećim zdravstvenim institucijama poput Unfallkrankenhaus-Berlin, Regiomed Klinikum, Carolinas Pain Institute, itd. Sv. Katarini daju golemu međunarodnu prepoznatljivost. Posebno je značajan projekt koji bolnica provodi u suradnji s International Society of Applied Biological Sciences (ISABS) te čuvenom američkom Mayo Clinic i Penn State University u organizaciji jednog od najprestižnijih znanstvenih događaja 2017 “Tenth ISABS Conference on Forensic and Anthropologic Genetics and Mayo Clinic Lectures in Individualized Medicine”. U čijem radu sudjeluje petero dobitnika Nobelove nagrade.

Kako je bolnica centar izvrsnosti za sportsku medicinu, u njoj se liječilo niz vrhunskih hrvatskih sportaša iz gotovo svih sportova. Neki od njih su: Marin Čilić (pobjednik US Open 2014.), Garry Kasparov (bivši svjetski šahovski prvak), NBA igrači: Goran Giriček (Memphis Grizzlies, Orlando Magic, Utah Jazz), Bojan Bogdanović (Brooklyn Nets, nogometaši: Mario Mandžukić (Juventus), Luka Modrić (Real Madrid), Ivan Rakitić (Barcelona), Ivica Olić (Wolfsburg), Niko Kranjčar (Queens Park Rangers), Blanka Vlašić (svjetska pobjednica u dvoranskom skoku u vis), Ivica i Janica Kostelić (olimpijski skijaški pobjednici), Mirko Filipović (MMA legenda), Ivano Balić, jedan od najboljih svjetskih rukometaša i niz drugih. Bolnica je službena zdravstvena ustanova hrvatske nogometne reprezentacije, hrvatskog olimpijskog odbora, hrvatskog tekvando saveza, te nekoliko velikih hrvatskih sportskih klubova: NK Hajduka, GNK Dinama, RNK Splita, NK Slavena Belupo, NK Lokomotiva, NK Rijeka, NK Istra 1921, RK Podravka, KHL Medveščak, a liječnici ove zdravstvene ustanove su voditelji ili članovi medicinskih timova Hrvatskog olimpijskog odbora, i niza sportskih saveza