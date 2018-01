SVE ZBOG JEDNE PRIJAVE: Osječanki oduzeli osobnu iskaznicu u Budimpešti i čeka je drakonska kazna do 5000 kn

To što ste otišli iz Hrvatske ne znači da vam hrvatska birokracija i dalje ne može poprilično otežati život. Osobito ako se poželite vratiti za vikend.

Osoba koja napušta prebivalište u RH na dulje od godinu dana, to mora prijaviti policiji. Ako to ne napravi, lako može ostati bez dokumenata.

Kako je objavio na zatvorenoj grupi Hrvati u Corku, upravo se to dogodilo jednoj Osječanki kojoj su u budimpeštanskoj zračnoj luci oduzeli osobnu iskaznicu.

“Osobna joj je navodno bila neispravna, a od Mađara je dobila nekakav papir s kojim je navodno mogla ući u Hrvatsku, no nakon pola sata rečeno joj je da je riječ o papiru koji joj jamči privremeni legalni ostanak u Mađarskoj, dok ne riješi problem s hrvatskim veleposlanstvom u Mađarskoj. Drugim riječima, bez pomoći hrvatskog veleposlanstva u Budimpešti ne može se vratiti u Hrvatsku” napisao je korisnik. Policija je utvrdila da je na prijavljenoj adresi nema, pa je njezina osobna iskaznica proglašena nevažećom.

U PU osječko-baranjskoj ističu kako ne raspolažu podacima o broju osoba koji nisu napravili prijavu privremenog odlaska izvan Hrvatske. ali kažu kako je 2017. godini evidentiran je 1141 prekršaj iz Zakona o prebivalištu, među kojima su i spomenuti prekršaji onih koji su napustili prebivalište u trajanju dužem od godine dana radi privremenog odlaska izvan Republike Hrvatske.

Prijaviti svaki odlazak dulji od godine

“Ako osoba napušta prebivalište u trajanju dužem od godine dana radi privremenog odlaska izvan Republike Hrvatske u svrhu obrazovanja, obavljanja poslova koji nisu trajnog karaktera, dugotrajnog liječenja i sl., dužna je to prijaviti ondje gdje joj je prijavljeno prebivalište. Može to učiniti i preko nadležne diplomatske misije, odnosno konzularnih ureda RH u inozemstvu, uz prilaganje odgovarajuće dokumentacije o razlozima privremenog odlaska. Oni koji privremeno borave u inozemstvu i dalje imaju prebivalište u RH i pravo na osobnu iskaznicu” stoji u priopćenju Odjela za izvještajnu analitiku i odnose s javnošću PU osječko-baranjske, kao i to da oni koji privremeno borave i nemaju namjeru trajno se nastaniti u inozemstvu, dužni su dojavu obnoviti prvi put nakon pet godina, a potom svake tri godine, ako ondje i dalje borave, prenosi Glas Slavonije.

Kazne i do 5000 kuna

Međutim, oni koji nisu nikada živjeli u mjestu prijavljenog prebivališta i ono je fiktivno, dužni su odjaviti prebivalište u RH bez obzira na to žive li i dalje u državi u kojoj su živjeli i prije fiktivne prijave prebivališta u RH ili sad žive u nekoj drugoj državi.

Za prekršitelje slijede i novčane kazne i kreću se od 500 pa do 5000 kuna – dodaju u PU, ne navodeći o čemu ovisi točan iznos novčane kazne. Kaznit će se i ako nadležno tijelo ne obavijesti o svom povratku u RH.