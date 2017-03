‘HRVATI SU REKLI DA NE ŽELE PRODATI AUTOCESTE’: Butković otkrio zašto poskupljuju cestarine i koliko će se otkaza dijeliti

Oleg Butković, ministar pomorstva, prometa i infrastrukture, gostovao je u Dnevniku Nove TV gdje je otkrio zašto poskupljuju cestarine, zašto prijevoznici nemaju razloga za pobunu i koliko ljudi mora otići iz HAC-a do 2020.

Ministar pomorstva, prometa i infrastrukture kazao je kako osim prijedloga kojeg je u četvrtak predstavio Vladi nije bilo boljeg rješenja. Među mogućim rješenjima bio je porast cijena cestarina ili prodaja, ili monetizacija autocesta.

‘Hrvatski građani su rekli, više od 500 tisuća potpisa je skupljeno da ne želimo prodati autoceste, što mislim da je bilo dobro i mi to podržavamo. Jedino financijsko i poslovno restrukturiranje čitavog cestarskog sektora je pravo rješenje za ovaj veliki problem’, kazao je ministar Butković.

TKO ĆE, NA KOJIM DIONICAMA I KOLIKO VIŠE PLAĆATI: Ministar Butković pojasnio detalje i razloge poskupljenja cestarina



Poruka Svjetskoj banci

Povećanjem cijena cestarina prikupljeno je 160 milijuna za HAC, a njima ove godine nedostaje 7,6 milijardi kuna da vrate kredite, nove mjere, kaže ministar, poruka su Svjetkoj banci da je Vlada ozbiljna.

‘Povećanje cestarina, koje nije veliko, je jedna od mjera. Izradili smo čitav reformski paket mjera oko restrukturiranja, znači smanjenja rashoda, a povećanja prihoda u cestarskim tvrtkama. Osim tih 160 milijuna kuna planiramo do 2020. godine smanjiti troškove održavanja na 30 posto, naravno ne smanjujući sigurnost na cestama. To je negdje oko 200 milijuna kuna. Znači, tu je čitav niz mjera. I kod budućih investicija. Cestarske tvrtke se više neće zaduživati za investicije kao dosad, nego će to preuzeti Državni proračun’, rekao je ministar.

Poskupljenje se ne odnosi na prijevoznike

Cestarina poskupljuje pet posto, a prijevoznici tvrde da bi, uz skuplje gorivo i troškove, troškovi za njih mogli biti veći za pet do dest posto, no ministar Butković naglašava kako se sezonsko povećanje cijena cestarina od 10 posto neće odnositi na prijevoznike.

‘Na njih se odnosi samo ovih pet posto i to samo na dionicama HAC-a. Znači nema razloga za pobunu i nezadovoljstvo. Primio sam udrugu cestovnih prijevoznika i upoznat sam s nekim drugim njihovim parafiskalnim nametima koji su zaista nepotrebni. Vlada će riješiti taj problem i tu će im sigurno pomoći’, rekao je.

NOVI UDAR NA GRAĐANE: Vlada povećala cijene cestarina, evo koliko ćete plaćati od 1. travnja

Manje ljudi u HAC-u

Ove godine 120 ljudi odlazi u mirovinu, a kako napominje ministar do 2020. otprilike 700 do 900 ljudi bi trebalo otići iz HAC-a do 2020. godine. Dodaje kako će i tu biti prostora za ono što žele napraviti.

Na pitanje o uvođenju outsourcinga u Hrvatske autoceste čime se sve ono što nema veze s cestama daje na tržište, ministar je odgovorio kako je to prostor koji se može dobro iskoristiti.

‘Tu ima puno prostora. Znate da kod održavanja cesta, košnje trave, zimske službe… tu ima puno prostora da se naprave troškovi. I kod objedinjenog sustava javne nabave u čitavom cestarskom sektoru… Tu će se sigurno stvoriti prostor, a njega ima i mislim da su s ovim pokazali ozbiljnost da želimo restrukturirati čitav cestarski sektor’, kazao je ministar Butković u Dnevniku Nove TV.