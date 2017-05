HRVATI DUGO NISU TROŠILI KOLIKO TROŠE SADA: ‘Ako nastavimo ovako u 2018. bi mogli doseći brojke iz ‘zlatne’ 2008.’

Statistika napokon pokazuje da je kriza za nas i da je stiglo razdoblje oporavka, 31. mjesec za redom raste trgovina na malo.

Napokon je nakon ‘zlatne’ 2008. godine kada se trošilo najviše, prije nego je velika svjetska kriza stigla i u našu zemlju, stiglo vrijeme za oporavak. Iako je Europa ove naše brojke dosegla još u 2016. godini, hrvatsko se tržište svakako oporavlja.

‘Ako nastavimo ovim tempom u drugoj polovici 2018. da bi mogli doseći brojke 2008.’, rekla je pomoćnica direktorice Sektora za trgovinu HGK Tomislava Ravlić za RTL.

No mnogi su zabrinuti zbog stanja u Agrokoru, a posebno u Konzumu u kojem je zabilježen pad prodaje od 20 posto, što bi moglo ovaj oporavak i rast potrošnje usporiti ukoliko dođe do propadanja koncerna. Njegov bivši direktor ipak vjeruje da do toga neće doći.



‘Znači, ako Konzum dođe do određenih sredstava, s tako jakim brendom s tako dobro pozicioniranim prodajnim mjestima, on može u roku tri-četiri mjeseca preuzeti taj promet i vratiti na nulu’, uvjerava bivši predsjednik Uprave Konzuma Dragan Munjiza.

Prvo što mora vratiti je povjerenje dobavljača koji će mu puniti police. Vrate li ga, svejedno neće svi dućani ostati otvoreni. Kupci će ionako ostati vjerni brendovima koje koriste u kućanstvu, samo ih mogu potražiti na policama drugih trgovačkih lanaca. Neki strani lanci zato su već pojačali hrvatske proizvode, a do sad su prodavali većinom uvozno. Ovo im je idealna prilika da uzmu dio kolača, piše RTL.