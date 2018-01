HRT-u JE TAKO DOBRO KRENULO DA BI BILA ŠTETA KADA BI SAD PRESTALI: Net.hr savjetuje javnoj TV koje još filmove treba zabraniti

Net.hr donosi popis filmova koje bi HRT također trebao zabraniti. Ili barem razmotriti njihovu zabranu. A mi im nudimo i vrlo opravdane razloge…

Nezapamćeno sramoćenje HRT-a nikako da se zaustavi. Nakon što je doživjela fijasko micanjem, pa vraćanjem i za kraj prebacivanjem u ‘porno-termin’ komedije Pave Marinkovića ‘Ministarstvo ljubavi’, javna televizija odlučna je u namjeri da slično učini i s filmom Rajka Grlića ‘Ustav Republike Hrvatske’.

NOVI UDAR RADIKALNE DESNICE NA HRT: S programa skinut i nagrađivani film Rajka Grlića ‘Ustav Republike Hrvatske’

Na Drugom programu HTV-a ta je komedija trebala biti emitirana idući četvrtak, no jutros je naprasno obrisana iz rasporeda. Vjerojatno su ljudi odgovorni za program na HTV-u mislili da će njihov potez proći nezapaženo, a i ne bi valjalo da im ministar branitelja Tomo Medved ponovno piše prosvjedna pisma.



UDOVICE STRADALIH U DOMOVINSKOM RATU PROSVJEDUJU ZBOG FILMA: ‘Tko to ima veću i jaču moć na HRT-u od ministra Medveda?’

Ne znamo prati li ministar branitelja raspored programa toliko dana unaprijed, no to su učinile kolege iz Novog lista i tako razotkrile novi sramotan slučaj prekrojavanja rasporeda na televiziji kojoj svi plaćamo mjesečnu pristojbu. Međutim, zašto bi HTV stao samo na ‘Ministarstvu ljubavi’ i ‘Ustavu Republike Hrvatske’? I to baš sad kad ga je krenulo? Upravo iz tog razloga Net.hr donosi popis filmova koje bi HTV također trebao zabraniti. Ili barem razmotriti njihovu zabranu. A mi im nudimo i vrlo opravdane razloge.

Kako je počeo rat na mom otoku

Razlog: Potencijalno uvredljivo za sve kojima rat nije počeo na njihovu otoku.

Trilogija Gospodar prstenova

Razlog: Toliko bitaka, a niti jedna protiv Srba.

Pirati s Kariba

Razlog: Toliko pomorskih bitaka, a niti jedna protiv Slovenaca.

Vlak u snijegu

Razlog: Snijeg ne može zaustaviti hrvatske vlakove, potencijalna uvreda za zaposlenike HŽ-a i njihove obitelji.

Spašavanje vojnika Ryana

Razlog: Nepotrebno uznemiravanje obitelji i potomaka čelnih ljudi NDH, podsjećanjem na pobjedu savezničkih snaga.

Tko pjeva zlo ne misli

Razlog: Naslov sugerira da ljudi koji ne pjevaju zlo misle.

Goran

Razlog: Potencijalno uvredljiva radnja za sve stanovnike Like i Gorskog kotara. Plus, redatelj se jednom fotografirao sa Zoranom Milanovićem.

Beethoven

Razlog: Čemu bernardinac, uz autohtone pasmine poput hrvatskog ovčara?

Zdrpi i zbriši

Razlog: Razloga zapravo nema, ali glumi Rade Šerbedžija.

Srpski film

Razlog: …

Pozivamo vas da se uključite i u komentarima pošaljete svoje prijedloge filmova koje HRT treba zabraniti i razloge za takav potez.