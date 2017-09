HRANA DRASTIČNO POSKUPLJUJE, ELEMENTARNE NEPOGODE POTUKLE POLJOPRIVREDNIKE: Pogledajte kako se kreću cijene

Poslije sve češćih elementarnih nepogoda, poljoprivrednici zbrajaju štete, a kao posljedica svega skaču cijene.

S obzirom da poljoprivrednici nemaju novca za navodnjavanje i moderne tehnologije kojima bi se dio šteta mogao spriječiti, velik dio proizvoda strada od posljedica suše i drugih vremenskih nepogoda. Zbog toga se onom malom dijelu proizvoda koji uspije preživjeti diže cijena. Poljoprivrednici su zbog suša, oluje, tuče, požara i mraza ove godine pretrpjeli 1,3 milijardi kuna štete.

Cijena salate digla se oko 70 posto

Cijene na tržnicama nakon suše ovog ljeta digla se oko 70 posto. Tako primjerice salata puterica na tržnicama košta 20 kuna po kilogramu, a u trgovačkim centrima stoji od 6,99 do 9 kuna po glavici koja teži 250 do 300 grama. Ipak se očekuje da će cijene uskoro pasti zbog velikog uvoza hrane u Hrvatsku. Kada je riječ o, primjerice, krumpiru, on je u Lici dosta podbacio zbog velike suše, dok se na nekim mjestima nema ni što ubrati.

Predsjednik udruge Međimurski krumpir Damir Mesarić kaže da će u tom kraju biti sretni ako ga sada bude 45 tisuća tona, dok je prosjek 80 tisuća. Trgovcima je kod uvoza, kaže Mesarić, bitna samo cijena, a ne kvaliteta.



‘Lani se u ovo doba međimurski krumpir otkupljivao za 70 lipa za kilogram, a ovoga ljeta za 1,20 kuna. No i to je malo s obzirom na štete. Da je bar 1,40’, rekao je, javlja Večernji.

Zajednici udruge hrvatskih povrćara takva cijena sada odgovara jer su trgovci salatu proljetos otkupljivali po dampinškim cijenama od otprilike 1,50 kuna po komad, dok je danas ta cijena 3 kune. Kada proizvođači u sve uračunaju vodu za zalijevanje i preparate za biljke tijekom velikih vrućina, ispostavi se da je ta cijena taman dostatna za naplatu.

Samo je suncokret uspio

PDV na hranu proizvedenu u RH trebao bi se smanjiti na 10 posto, a hrvatska bi poljoprivreda trebala biti prepoznata kao strateška grana, objašnjava predsjednik Zajednice udruge hrvatskih povrćara Hrvoje Gregurić.

Poljoprivrednici kažu da je ove godine uspio samo suncokret.

‘Sve ostalo platilo je danak klimatskim promjenama koje su donedavno podjednako udarale na Slavoniju i Baranju, a sad je drastična razlika od jedne do druge mikrolokacije’, rekao je Mato Brlošić, predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore za Večernji list.