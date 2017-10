HORVATINČIĆ MRTAV-HLADAN NA SUĐENJU: ‘Samo sam ja monstrum, a i Talijani rade pomorske nesreće’

Iznošenjem završnih riječi optužbe i obrane, u srijedu je na Općinskom sudu u Šibeniku dovršeno ponovljeno suđenje zagrebačkom poduzetniku Tomislavu Horvatinčiću zbog izazivanja pomorske nesreće u kojoj su u kolovozu 2011. godine smrtno stradali talijanski supružnici Francisco i Marinella Salpietro, a izricanje presude najavljeno je za petak, 13. listopada u podne.

Zastupnica optužbe Irena Senečić iz šibenskog Županijskog državnog odvjetništva kazala je da Horvatinčić mora u zatvor jer iz svih izvedenih dokaza proizlazi da je u trenutku nesreće u kojoj je svojim gliserom naletio na jedrilicu talijanskih supružnika bio ubrojiv te da nije bilo nikakvog stanja sinkope, kratke nesvjestice što je, ustvrdila je, izmišljeno isključivo radi njegove obrane.

“Prihvati li sud sinkopu i to uđe u sudsku praksu, bit će to presedan i svi će se ubuduće braniti nakon nesreća da su pali kratko u nesvijest, a to nije prihvatljivo,” kazala je tužiteljica i podsjetila da Horvatinčić i dalje upravlja motornim vozilima što, ako pada u sinkope, ne bi smio činiti.





Od nesreće zbog koje mu se sudi, počinio je niz novih prekršaja u prometu što govori o njegovom odnosu prema prometnim pravilima koje bezobzirno krši, kazala je.

“Kriv je i zato predlažem da mu se odredi zatvorska kazna, a zbog opasnosti koju predstavlja za sve oko sebe i da mu se oduzme vozačka dozvola,” poručila je zastupnica optužbe.

Horvatinčićevi branitelji Branko Baica, Veljko Miljević i Velimir Došen kazali su u završnim riječima da državno odvjetništvo nije tijekom suđenja dokazalo njegovu krivnju.

“Osim gole činjenice da se nesreća dogodila, optužba tijekom ovog postupka nije uspjela dokazati ništa drugo. Nisu dokazali niti jednu točku svoju optužnice osim onih faktografskih činjenica da se nesreća zaista i dogodila. Teret dokaza je na strani optužbe, a ona nije dokazala da je Horvatinčić vozio bezobzirno ili bahato. Jedino su dokazi bitni, a ako ih optužba ne dokaže, okrivljenik se oslobađa jer on nije dužan ništa dokazivati. To što ga mediji ne vole, druga je stvar,” rekli su odvjetnici.

Tužiteljstvo su optužili da je slučaj izgradilo na pretpostavkama, a ne na potvrđenim i dokazanim činjenicama, pa su za svoga branjenika predložili oslobađajuću presudu.

Horvatinčić je, ističu njegovi branitelji, u ključnom trenutku doživio stanje sinkope i nije mogao reagirati jer je bio bez svijesti. “Kako nije bio ubrojiv, nije mogao ni upravljati svojim postupcima na bilo koji način, a takav ne može biti proglašen krivim. Nije se sudario jer je išao na WC, šetao po palubi ili, kako sugeriraju mediji, radio nešto sa svojom zaručnicom, nego je bio bez svijesti,” kazao je šibenski odvjetnik Baica.

Optuženi, koji je na kraju suđenja kazao kako još jednom želi izraziti sućut i žaljenje obitelji pokojnika za ono što se dogodilo, nije danas htio iznositi svoju obranu, ali je novinarima kasnije dao izjavu pred zgradom suda.

Horvatinčić: Svakome se može dogoditi prometna nesreća

“Smatram da sigurno nisam kriv, svakome se može dogoditi prometna nesreća. I sami Talijani rade velike probleme na moru i velika krivična djela, pregaze jedrilicu i nikom ništa, samo ih se kazni sa 20.000 kuna. Pošto se ovdje radi o Tomi Horvatinčiću, kojeg mediji ne vole, od mene i moje osobnosti napravljen je monstrum, tako da sam već debelo iskažnjavan u ovoj već sedmoj godini procesa,” kazao je Horvatinčić, koji i dalje tvrdi da je spreman platiti djeci stradalih Talijana odštetu i predlaže da se odvjetnici okupe za stolom i vide kao će nadoknaditi tu štetu.

Sudsko vijeće šibenskog Općinskog suda kojim predsjeda sutkinja Maja Šupe, i koje je Horvatinčića u studenom 2015. godine osudilo na godinu i osam mjeseci zatvora, uvjetno na tri godine, svoju će novu presudu izreći u petak, 13. liistopada, u podne.