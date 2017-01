HOROR U KBC-u SPLIT: Žena satima čekala da je pregledaju pa umrla pred očima ostalih pacijenata

Veliki skandal trese KBC Split. Kako je za Slobodnu Dalmaciju ispričala 39-godišnja Splićanka koja je željela ostati anonimna, u četvrtak je od 18 sati do 1 ujutro sa svojim bolesnim ocem s kojim je čekala pregled na Hitnom prijmu Klinike za plućne bolesti KBC-a Split svjedočila smrti starije ženske osobe koja je satima čekala da je pregledaju.

‘U četvrtak oko 18 sati pozvala sam Hitnu pomoć da dođe po 65-godišnjeg oca i odvede ga u bolnicu. Jako je kašljao i opće zdravstveno stanje mu je bilo loše, a kako mi je otac srčani bolesnik, nisam htjela da se stvari zakompliciraju. Hitna je zaista brzo došla i odvela oca na Plućni odjel.

Prvi šok smo doživjeli dolaskom na taj odjel jer je u čekaonici bilo “more” ljudi. Čim sam došla na Plućni, “puknuo mi je film” jer sam smatrala da moj otac sa dva stenta u tijelu i kao srčani bolesnik ima prednost pred drugima. No, sestra koja nas je dočekala je “poludjela” pa nam je rekla, budući da je otac srčani bolesnik, da smo morali ići na interni prijam. “Ali kada ste već došli ovdje, pričekajte malo”, rekla je medicinska sestra.

‘Strpljenje je trajalo četiri sata’

U jednom trenutku ocu je i pozlilo i zamolila sam za pomoć. Istini za volju, odmah su ga stavili na ležeća kolica i rekli da se moramo strpjeti. To strpljenje je potrajalo četiri sata, nakon čega smo primljeni na pregled. Tada smo od liječnice dobili uputnicu za RTG pluća i za laboratorijsko vađenje krvi’, ispričala je Splićanka.



Nakon što je primila uputnice za daljnji medicinski tretman, oca je, za kojeg se tada tek sumnjalo da ima upalu pluća, morala odvesti na Hitni kirurški prijam gdje je RTG, jer ga u zgradi Plućnog nema.

‘Vani je bio jedan stupanj u minusu. Sada zamislite kako je mojem ocu koji ima 65 godina, s fibrom i u takvom stanju bilo ići do druge bolničke zgrade udaljene stotinjak metara. Dobro, ja imam automobil, pa smo išli njime, ali što je s onim ljudima koji nemaju automobil? Kada smo došli, obavili smo RTG snimanje. Nakon što smo dobili nalaz, vratili smo se na Plućni odjel’, rekla je Splićanka.

Povratkom na Hitni plućni prijam situacija se dodatno pogoršala.

Kaos u Hitnoj

‘Tamo je vladao potpuni kaos. Starija žena, također srčani bolesnik koja je već satima ležala na istim onim bolničkim ležećim kolicima kao što je ležao i moj otac, još je bila u čekaonici. Imala je masku na licu i s njom je bio sin. Stalno je stajao pokraj nje i govorio kako će biti sve dobro.

U jednom trenutku netko je uvidio da nešto nije u redu sa ženom, nije davala nikakve znakove života. Zatim su je odmah unijeli u ambulantu i pokrili bijelom plahtom. Je li žena preminula u čekaonici ili u ambulanti, manje je bitno, bitno je da je tamo ležala satima i čekala pregled. Sin joj je izišao iz ambulante, bio je izvan sebe, zalupio je vratima i potom otišao. Pa ovakve stvari se ne događaju ni u Afganistanu. Strašno, što drugo reći’, ispričala je Splićanka.

Vojsku bolesnih na Plućnom su, tvrdi sugovornica Slobodne Dalmacije, pregledavale jedna starija te jedna mlađa liječnica.

Sramotno ponašanje

‘Nemam ja prigovora na njihovu medicinsku obradu. No, imam prigovora na njihovo ponašanje. Ova starija liječnica je između pregleda pacijenata odlazila do medicinske sestre i tamo naglas čitala prigovore koje su u knjigu prigovora zapisivali pacijenti. I ja sam zapisala prigovor. I to je čitala tako glasno kao da je htjela da to svi u čekaonici čujemo. Meni je to žalosno, prestrašno, isto kao da nam je na taj način htjela reći što se žalimo’, ispričala je.

Šok zbog onog čemu je svjedočila u čekaonici nije brzo splasnuo.

‘Opći nemar za ljude’

‘Pa to je opći nemar za ljude. Ne znam što bih drugo rekla. Ako gripa ne poubija ljude, onda će ih poubijati ovakvo aljkavo ponašanje nekih medicinskih djelatnika. Znam ja da je njima teško i da ih nema dovoljno, ali ako se zna da je epidemija gripe prisutna i da ima jako mnogo upala pluća, onda se moraju pojačati liječničke ekipe u bolnici da protok pacijenata bude brži, a ne da ljudi umiru čekajući pregled. Ta žena koja je umrla zasigurno bi bila umrla da je i prije primljena na pregled, ali joj je netko morao dati šansu da preživi, a ne da umre a da je nitko nije ni pogledao’, zaključila je Splićanka.

Ravnatelj KBC-a Split kratko je komentirao događaj.

‘O navedenom događaju ne znam ništa, nitko me nije izvijestio o takvim događanjima u bolnici. Stoga molim gospođu koja vam se obratila da to napravi i službenim putem prema KBC-u Split, pa ćemo istražiti o čemu se zaista radilo’, kazao je Ivo Jurić.