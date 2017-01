HOROR U RIJECI: 40-ak pasa umire od gladi, međusobno se kolju, jedu mladunčad

Četrdesetak pasa bez vode i bez hrane! Hrpa fekalija, mrtvih, do pola pojedenih štakora. Životinje u lošem stanju, gladne, međusobno se jedu! Mladunčad nesteriliziranih kujica zaklana i pojedena!

Taj horor na minutu pješke od tržnog centra u koji dnevno dolaze tisuće ljudi, pet minuta od središta općine kao što je Viškovo, a 10 minuta vožnje od središta Rijeke, vapaj je u Vis Vitalis.

Ljudi, ovi psi će umrijeti od gladi ako im ne pomognemo! Sudjelujte i spasite živote, organizaciju, prijevoz, veterinare,… Mi ćemo odraditi, apel je riječke Udruge prijatelja životinja Vis Vitalis, čiji su aktivisti upozorili javnost na dramatičnu situaciju u zapuštenom azilu za životinje u Marinićima.

“Godine nebrige gradova za životinje dovele su do svakakvih situacija. Jedna od tih je i osnivanje azila od strane volontera, koji su često, na žalost, prerasli i u sakupljanje. Jedan takav je osnovan u najboljoj namjeri još davne 1985. godine, na privatnom posjedu u Marinićima. Da odmah zaustavimo daljnja izmišljanja – nije riječ o azilu Udruge osnivača Marina Lenza. U ovom slučaju, on je pomogao koliko je mogao. Unatrag nekoliko mjeseci brinuo je i o ovim psima, ukazivao na problem, molio rješenje – ništa. Zbog bolesti, on više pomoći ne može. Riječ je o azilu na njegovoj zemlji koju je Udruga Capica koristila, a nakon što je voditeljica preminula, problemi su eskalirali. Sada imamo horor”, navodi Diana Primožić Kukuruzović.

Vjeruje Općini Viškovo

Kontaktirala je Općinu Viškovo, no kako je načelnica na godišnjem odmoru, predloženi sastanak će se dogoditi tek sljedeći tjedan

“Za ove pse – prekasno. Oni taj datum ne bi dočekali živi. U Općinu Viškovo vjerujem. Oni nikad ne odbijaju zbrinuti pse sa ceste, u skladu sa zakonom. Nisu odbili ni izdvojiti za sterilizaciju maca kada ih je kolegica iz druge udruge zamolila. Kooperativni su i nadam se da će pomoći riješiti ovaj gorući problem na način da psi ne završe ubijeni. Mi svakako nećemo dopustiti da se to dogodi”, ističe volonterka.

“Plan nas nekoliko kolega volontera bi bio da u dva do tri mjeseca, do najveće zime (neki su boksovi nenatkriveni) preselimo pse u druga skloništa, a najviše u skloništa naših kolega u Njemačkoj, Italiji, Austriji. U ovom su nelegalnom azilu uglavnom neudomljivi psi i problem je velik, ali ako napravimo akciju i zamolimo kolege iz naše i iz drugih zemalja za pomoć, vjerujem da bismo uspjeli. Dio pasa bi svakako dom mogao naći i u Hrvatskoj. Ovaj se problem povlači godinama, pa je realno potrebno i vrijeme da se riješi, ali moja bi želja bila da psi najkasnije do kraja studenoga ove godine budu preseljeni u normalne uvjete, a maknuti s područja Općine Viškovo”.

Golemi trošak

No već i zbrinjavanje ovih pasa na tri mjeseca je golemi posao i još veći trošak

“Potrebna je hrana za više od 40 pasa, ako je riječ o suhoj hrani, koja je vjerojatno najpraktičnija, govorimo o 600-injak kila mjesečno. Cijene po kojima Udruga Vis Vitalis kupuje hranu su veleprodajne i mnogo povoljnije od onih u maloprodaji.

Svaki pas mora biti čipiran i cijepljen (250 kn), te steriliziran/kastriran (od 400-700 kn), očišćen od crijevnih i kožnih parazita. Dakle, da bi se pas uredan mogao poslati u Sklonište u EU, ovo je minimum koji mu se mora napraviti.

Prijevoz pasa ide s Traces dokumentom, jer se sve radi legalno, čija je cijena oko 200 kn, i u kojemu piše baš sve, od onoga tko psa šalje, tko ga vozi, do onoga tko ga prima u stranoj zemlji.

Prijevoz pasa do mjesta polaska bi odradili volonteri, svojim osobnim automobilima, a trebalo bi im nadoknaditi realan trošak goriva, veterinare… Mi ćemo odraditi.

Nas bi svaki pas koštao i više od 900 kn, plus hrana, plus osoba koja bi ih hranila i čistila. Veterinare… mi ćemo odraditi.

Idealno bi bilo da se skupi novac kako bi udruga zaposlila nekog ta tri mjeseca, ali to i bez toga troškovi su astronomski pa apeliraju:

TREBAMO POMOĆ ZA OVE PSE ODMAH ! Što trebamo…

– SUHU HRANU ZA PSE i KONZERVE, BILO KOJE KVALITETE

Ako je kupite u Pet centru u Rijeci, u HOP-u na Viškovu ili veterinarskoj apoteci u Veterinarskoj stanici Rijeka, možete je ostaviti tamo za Udrugu Vis Vitalis. U tom vas slučaju molim obavijest u inbox.

Ako uplaćujete na naš IBAN naveden na kraju, hranu ćemo kupiti sami.

– SREDSTVA ZA UNIŠTAVANJE CRIJEVNIH NAMETNIKA, BUHA I KRPELJA

Optimalne bi nam bile tablete tipa NexGard Spectra, ili još bolje Bravecto, ali novca nemamo, a birati ne možemo… Advantix, Frontline,… Drontal, Pratel,… Sve trebamo za te jadne pse. Sve to možete kupiti u Pet centru u Rijeci, u HOP-u na Viškovu, ili veterinarskoj apoteci u Veterinarskoj stanici Rijeka, te možete tamo ostaviti za Udrugu Vis Vitalis. U tom vas slučaju molim obavijest u inbox. Ako je potrebno, mi ćemo prije podizanja dostaviti recept.

Ako uplaćujete na naš IBAN naveden na kraju, ova ćemo sredstva kupiti sami.

– VIŠE TRANSPORTNIH BOKSOVA, KOSIH, ZA BUNKER, 40 pasa treba prevesti osobnim automobilima, a moji transporteri i auto su već dali danak… Za adresu dostave molim vas kontaktirajte me u inbox, ako uplaćujete na IBAN, molim vas navedite “za box”

– NEOGRANIČENI BROJ NAJVEĆIH POSUDA ZA VODU I HRANU

– TENDE, nepropusne

Donacije možete uplatiti na IBAN Udruge prijatelja životinja Vis Vitalis:

HR92 2402 0061 1007 10916

SWIFT/ESBCHR22

PayPal: udrugavisvitalis@gmail.com

