HOMOFOBNI ISPAD U DUBROVNIKU: Na Tinderu dogovorio spoj, a dok je čekao mladića netko je ispalio rafal: ‘Bio sam u šoku!’

Dok je čekao osobu s kojom je dogovorio sastanak putem jedne od stranica za pronalazak partnera, na mladića je netko pucao iz paintball puške te mu priuštio neugosno iskustvo koje će još dugo pamtiti.

Putem popularne aplikacije za upoznavanje Tinder i putem gay platforme mladić iz Dubrovnika stupio je u kontakt s osobom koja mu se predstavila kao stranac, a nakon nekoliko dana dopisivanja dvojac se odlučio za dejt.

Mladići su sastanak dogovorili kod Atlant centra u Dubrovniku 22 sata, a kada je mladić koji je odlučio podijeliti svoje iskustvo s medijima, kako bi upozorio druge na moguće opasnosti koje vrebaju, shvatio da se onaj kojeg očekuje ne pojavljuje, poslao mu je poruku.

‘Odjednom, ubrzo nakon toga, otvorio se rafal po meni! Ostao sam šokiran, uhvatila me panika, jer nisam znao što se događa, iz čega to pucaju pa sam se udaljio s tog mjesta. Ubrzo sam se pribrao i shvatio da je riječ o paintballu’, ispričao je Dubrovčanin te dodao kako je zadobio modricu na bedru koja je izblijedjela nakon dva do tri tjedna, a nekoliko metaka ga je pogodilo u noge i jedan u rame.



Zadobio modrice

Dogodilo se to krajem kolovoza kada je u Gradu bilo još puno stranaca, a osoba s kojom je dogovorio sastanak predstavio se upravo kao stranac.

‘Znam da to zvuči benigno, ali vjerujte u tom trenutku mi je bilo užasno. Uostalom, ljudi koji idu na paintball imaju cijelu opremu od zaštitne kacige, odjeće i naočala, a ja sam imao laganu ljetnu robu i mogao sam taj metak dobiti u oko pa bi posljedice bile kobne’, prisjetio se mladić tog groznog trenutka.

Vrteći film unazad shvatio je iz kojeg stana je stana otprilike rafal pristigao te zaključio da je u ovom napadu sudjelovalo više ljudi. Poslao im je poruku putem Tindera i napisao da će navedeni incident prijaviti policiji, a nakon toga, od suprotne strane stigle su prijeteće poruke.

‘Napisali su moje prezime u rimi s imenima nekih oružja. To mi je ulilo sumnju da je riječ o nečemu ozbiljnijem jer sam s obzirom na svoj javni angažman znao dobivati razne prijetnje u životu. Naravno, pomislio sam da je i homofobni ispad te da ima veze sa zločinom iz mržnje’, kazao je mladić za Dubrovački dnevnik.

Kada je najavio kaznenu prijavu stigla je poruka u kojoj je stajalo da je bila riječ o zezanciji te kako nema potrebe za policijom.

Slučaj prijavio policiji

Kasnije, kada je pretraživao Tinder, naišao je na još sličnih incidenata u kojima je na muškarce pucano iz paintball puške i to na istom mjestu. Kako je kazao, u jednu ga je ruku ova informacija smirila jer je shvatio da napad nije bio isplaniran isključivo za njega, no s druge strane kaže kako ovakvi incidanti daju ružnu sliku o Dubrovniku kao opasne destinacije jer su neki od ostalih napadnutih ljudi bili stranci.

Čitav slučaj ipak je prijavio policiji, no nakon prijave iz policije se nitko nije oglasio, a profil osobe s kojom je dogovorio sastanak ubrzo je obrisan.