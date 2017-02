HOĆEMO LI PLAĆATI SKUPLJU STRUJU? Dobrović najavio povećanje cijene, a ministar financija kaže – ‘vidjet ćemo’

Ministar financija Zdravko Marić kazao je u srijedu da će se još razgovarati na temu poskupljenja struje, koje je dan ranije najavio ministar zaštite okoliša i energetike Slaven Dobrović.

Gostujući u emisiji Hrvatskog radija “U mreži prvog” na upit novinara hoće li cijena električne energije porasti od 4 do 6 posto, Marić je kazao da će se to još vidjeti.

“To ćemo još vidjeti, čuo sam izjavu kolege ministra Dobrovića, pretpostavljam da je tematika vezana uz problematiku naknade za obnovljive izvore energije. Jedna neugodna vijest, koja je ovu Vladu dočekala kao nekakva vrsta ostavštine, ne ulazeći u to da ja sad propitkujem tko je i zašto potpisao određene ugovore, ali na tu temu ćemo naravno razgovarati”, izjavio je Marić.

Poskupljenje zbog povećanja naknade

Ministar energetike i zaštite okoliša Slaven Dobrović, gostujući u utorak u emisiji Veto na televiziji N1, najavio je skoro poskupljenje struje, a kao razlog za to naveo je povećanje naknade za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije. Teret pri tome ne bi trebali nositi samo opskrbljivači, nego i građani.



‘Takva je situacija’

”To će se desiti prije polovine godine, ali to će biti mala promjena. Par postotaka – 4, 5 ili 6 posto, takva je situacija, mi moramo naći izlaz”, rekao je Dobrović, dodavši kako na to neće imati utjecaja lokalni izbori. Istaknuo je i da se to mora napraviti što prije, čim se donesu zakonski dokumenti.