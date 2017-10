PLODNA NEDJELJA ZA TODORIĆA, OPLEO PO ŠEFU SABORA: ‘Ima li on informacije koje nikako ne bi smio imati?’

Ivica Todorić nedjelju je iskoristio za novu objavu na svom blogu, a ovaj put je napravio i prezentaciju i to na temu veličine trgovačkih lanaca u Hrvatskoj i njihov utjecaj na gospodarstvo.

On tvrdi kako je Schwartz grupa u Hrvatskoj već sada veća od Agrokora pa postavlja pitanje – hoće li Vlada nacionalizirati Lidl?

‘Ova je prezentacija ujedno i zorni prikaz Agrokorove tržišne pozicije i veličine našeg napora gdje smo, u potpuno neravnopravnoj tržišnoj utakmici, parirali i najvećim europskim igračima u retailu’, napisao je Todorić.

Donosimo vam kompletnu danas objavljenu prezentaciju.



Todorić piše kako se očekuje da će veličina maloprodaje Konzuma u 2017. godini biti jednaka maloprodaji Lidla i Kauflanda, ali da će 2019. godine Lidl i Kaufland biti značajno veći od Konzuma.

Navodi kako Agrokorova maloprodaja ima zastupljenost hrvatskih proizvoda znatno više od konkurencije čime značajno potiče domaću proizvodnju.

Dodaje i kako je Agrokor u odnosu na konkurenciju Lidl i Kaufland platio 600-700 milijuna eura kamata više na dug od milijardu eura. Tvrdi i kako je trošak Agrokorovih kamata skoro dvostruko veći od cjelokupne zarade hrvatskog bankarskog sustava. ‘Agrokor je između 2011. i 2015. godine platio 8.7 milijardi kuna kamata financijskim institucijama. Hrvatski bankarski sustav je u istom periodu zaradio 4.8 milijardi kuna’, navodi Todorić.

Tri objave u kratkom roku

No, bila je to samo prva u nizu objava kojima se Todorić pozabavio danas poslijepodne.

Nakon prve prezentacije objavio je i drugu i to onu o učincima Lex Agrokora. I nju vam donosimo u cijelosti.

A ubrzo nakon ovoga napisao je kratku crticu u kojoj se fokusirao na predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića.

‘Nakon jučerašnjeg, subotnjeg sastanka u Vladi, a kojem su nazočili premijer, ministri Božinović i Dalić te predsjednik Sabora Jandroković, dogodila se izjava gospodina Jandrokovića koja duboko podriva stupove pravne države. Naime, gospodin Jandroković je rekao kako će saborsko istražno povjerenstvo prestati s radom kada DORH pokrene istragu. Kako Jandroković zna da će DORH pokrenuti istragu? Ima li i on informacije koje nikako ne bi smio imati?’, pita se Todorić.

‘Ne želim vjerovati da je tema jučerašnjeg sastanka u Vladi bilo postupanje DORH-a, no ova me Jandrokovićeva izjava, nažalost, demantira. Nevjerojatno je da ljudi iz izvršne i zakonodavne vlasti komentiraju i najavljuju postupanje neovisnih pravosudnih institucija.Model je očito jasan- medijskim linčem i neodgovornim izjavama najviših dužnosnika Vlade i Sabora stvorena je atmosfera osude bez suđenja, krivnje bez postupka, u kojoj su izvršitelji i tužitelji i suci. Cilj je jasan- sakriti vlastiti kriminal koji je ozakonjen neustavnim Lex Agrokorom, no istina će, ipak ugledati svjetlo dana, a odgovorni i iz Vlade i izvanredne uprave Agrokora koji sudjeluju u nečasnim radnjama, morat će odgovarati’, dodaje bivši gazda Agrokora.