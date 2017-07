HOĆE LI USLIJEDITI NOVI VAL ODLAZAKA LIJEČNIKA? HZZO uvodi liste čekanja i u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

Zloglasne liste čekanja uskoro bi mogle postati još i gore te se pojaviti i u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, što će dati liječnicima još manje vremena za svoje pacijente.

Na taj je problem upozorila Hrvatska udruga koncesionara primarne zdravstvene zaštite nakon što je početkom ovog mjeseca na snagu stupila Odluka o osnovama ugovaranja HZZO-a i liječnika u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

Liječnici smiju odraditi samo određen broj klikova

Prema toj odluci, piše Novi list, liječnicima je ograničen opseg postupaka koje mogu raditi prilikom pregleda pacijenata.

Stoga se može očekivati još veća demotivacija i odlazak liječnika iz zemlje, a odrazit će se to i na prava pacijenata.



‘Kad vam pacijent dođe na pregled, više ne možete kao dijagnostičko-terapijski postupak upisati razgovor s pacijentom, da ste mu pružili savjet ili psihološku pomoć. Program to više ne dozvoljava, pa ćemo takve postupke morati upisivati u karton pacijenta, što je za nas gubitak vremena, ali i prihoda. Od svih postupaka koje tako upišemo, HZZO nam plaća samo 30 do 40 posto’, objasnila je čelnica Udruge, Josipa Rodić, piše Novi list.

Javno objavljeni podaci koji bi trebali biti poslovna tajna

Do sada je HZZO plaćao tek dvije trećine postupaka, a onim liječnicima koji su odradili više, poslane su kazne u obliku uskrate sredstava. Dovelo je to i do sudskih tužbi nekih liječnika protiv takvog protuzakonitog kažnjavanja.

Obiteljski liječnici dodaju da je nova praksa HZZO-a udar na njih jer se uz ime i prezime liječnika objavljuju podaci o broju pacijenata, izdanih recepata i bolovanja, što bi trebala biti poslovna tajna.