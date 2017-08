VIŠE LJUDI U SLUNJU: Govor ministra pratili ustaški povici i pjesme, Thompson otkrio je li prijava razlog što ne pjeva u Kninu

Marko Perković Thompson ove godine na obljetnicu Oluje ne pjeva u Kninu već u Slunju. Na njegovom večerašnjem koncertu očekuje se oko 15 tisuća ljudi.

Na pitanje kako to da ove godine nije u Kninu Thompson odgovara da ga nitko nije zvao.

“Dan pobjede bi po meni trebalo slaviti svugdje. To je poruka koju smo mi iz Čavoglava slali godinama. Knin je najveća simbolika i to treba ostati. Ali ne bi se smjela stvarati atmosfera da ako nismo u Kninu ili Čavoglavama da nismo slavili Dan pobjede. Zato smo sada odlučili ići u druga mjesta, pokloniti se tim gradovima i mjestima koja su podnijela najveću žrtvu. Mislim da je to važno naglasiti i to je eto poruka mene i moje ekipe koja svake godine pokušava sve bolje i bolje proslaviti taj dan”, kazao je pjevač za N1.

OBILJEŽAVANJE DANA POBJEDE U KNINU; PREDSJEDNICA: ‘Treba se pokloniti srpskim žrtvama’; PLENKOVIĆ: ‘Olujom je spriječena još jedna Srebrenica’



Inače, Thompsomn je lani zbog svog povika “Za dom spremni” na početku pjesme Čavoglave zaradio i prekršajnu prijavu. “Ta pjesma je nastala u Domovinskom ratu. Pjevam pjesmu koja je bila simbol Domovinskog rata i danas njeguje sjećanje na Domovinski rat i ne vidim da sam išta prekršio. Vidjet ćemo što će sud na kraju odlučiti. Ja sam Čavoglave pjevao i prije dana Domovinske zahvalnosti u Kninu i poslije. I nisam nikad dobio prekršajnu prijavu. Zašto baš na taj dan u Kninu jesam …”, prokomentirao je danas.

Na pitanje milsi li da ga baš zato nisu zvali ove godine u Knin, Thompson je rekao kako “ne misli da je to točno”. “Trebate njih pitati zašto me nisu zvali. Ja sam redovno nastupao tamo s Bojnom Čavoglavom. I ne nastupiti s tom pjesmom na Dan pobjede … Ne znam što bih onda trebao izvoditi”.

Pogledaj fotogaleriju

Medved održao govor: Olujom je slomljen agresorski pir i vraćeni građani iz progonstva

Na proslavi u Slunju prije koncerta govor je održao ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved koji je tom prigodom kazao kako su hrvatske snage u veličanstvenoj operaciji uspjele slomiti krvavi agresorski pir te vratiti građane iz četverogodišnjeg progonstva.

“Uspjeli smo, oslobodili smo sva okupirana područja, omogućili ljudima da se vrate svojim domovima, ali smo za slobodu platili veliku cijenu, 352 života hrvatskih branitelja i civila”, rekao je Medved i u ime tih žrtava pozvao sve građane na zajedništvo i dostojanstveno slavlje.

U svojstvu izaslanika premijera Andreja Plenkovića, župan Karlovačke županije Damir Jelić u svom je govoru rekao je da je bilo mnogo patnje i žrtava ali se, kazao je, “kroz žrtvu osnaživala i ljubav prema hrvatstvu i njenom temelju Katoličkoj crkvi, što je razlog da danas ovako veličanstveno slavimo svoje pobjede”.

Podsjetivši okupljene hrvatske branitelje iz svih krajeva Hrvatske da je taj prostor današnje Karlovačke županije u Domovinskom ratu bio okupiran na preko 50 posto svoje površine, istaknuo je kako nema ljepšeg trenutka nego da se cijela Hrvatska slije u taj prostor i zajedno slavi pobjedu, Domovinsku zahvalnost, hrvatske branitelje.

“Poziv je to i svima onima koji nisu Hrvati i Hrvatice, ali Hrvatsku osjećaju svojom domovinom, da budu s nama i da i oni budu vjesnici bolje budućnosti Hrvatske”, rekao je Jelić.

Ratnih dana prisjetio se zapovjednik 14. domobranske pukovnije Vladimir Katić.

Gradonačelnik Jure Katić je zahvalio svima koji su danas od osam sati ujutro do 15,30 sati pješice prošli stazu Oluje, posebno onima koji su to učinili dvanaesti put, od Kamenice do Slunja i tako se prisjetili oslobođenja Slunja, Cetingrada i Rakovice.

Samostalna Republika Hrvatska, rekao je Jure Katić, “nije stvorena na nekom antifašizmu, već su je stvorili hrvatski branitelji u Domovinskom ratu”.

Tijekom njihovih govora iz pozadine okupljenih moglo se čuti izvikivanje ustaškog pozdrava “Za dom spremni” i pjevanje Juri i Bobanu.