HOĆE LI SE PONOVITI PAKAO? Stižu novi toplinski val i bura, i neće popustiti – u pojedinim mjestima dovoljna će biti jedna iskra

Dok vatrogasci još uvijek dežuraju na nekim od požarišta u Dalmaciji, od meteorologa stižu upozorenja o novom toplinskom valu i buri koja bi mogla dovesti do ponavljanja stravičnog scenarija kojeg su doživjeli Split i okolica.

U istočnoj Hrvatskoj danas će biti sunčano i vruće uz slab vjetar. Temperatura će u Slavoniji rasti sve do 34 stupnja Celzijeva. Središnju Hrvatsku očekuju slične temperature – ujutro oko 18, a danju oko 24 stupnja. Nakon sunčanog jutra danju će biti male, ponegdje i umjerene naoblake uz malu mogućnost za pokoji pljusak, ponajprije uz granicu sa Slovenijom.

Vrlo visoke temperature

Zapad zemlje također će biti okupan sunce, a tek u poslijepodnevnim satima mogao bi se dogoditi pokoji pljusak u Gorskom kotaru i Lici. Vjetar poslijepodne do umjeren jugozapadni, a na Jadranu ujutro tiho ili slab vjetar promjenljiva smjera, danju do umjeren jugozapadni i južni. Najniža jutarnja temperatura u unutrašnjosti Istre i u gorju od 14 do 17, na moru između 20 i 22, a najviša dnevna između 29 i 33.

Vrlo vruće u Dalmaciji

Srednji Jadran i unutrašnjost Dalmacije bit će sunčani, a prevladavat će suho i vruće vrijeme. U noći će puhati bura, a danju slab do umjeren jugozapadni i zapadni, prema otvorenom moru sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura kretat će se između 30 i 35 stupnjeva.



Sunčano i vruće će biti i na južnom Jadranu. Najviša dnevna temperatura bit će od 30 do 33 stupnjeva.

Takvo će vrijeme biti sve do kraja tjedna, ponegdje će biti vrlo vruće. Uz umjeren razvoj oblaka lokalni pljuskovi mogući su u petak i subotu, ponajprije na zapadu zemlje.

Jadran će biti suh o vruć, a kiša nije izgledna. Vrućina bi trebala popustiti tek sljedećeg tjedna, prognoziraju meteorolozi HRT-a.

Novi toplinski valovi

Državni hidrometeorološki zavod izdao je petodnevno upozorenje na toplinske valove. Velika opasnost danas je označena za područje Karlovca, dok će u petak tako biti i na području Zagreba te Knina. Toplinski val tijekom vikenda će zahvatiti područje Zagreba, Osijeka, Karlovca i Knina.

Osim velikih vrućina, bit će i grmljavine. Hrvatska udruga kriznog menadžmenta (HUKM) izradila je animirane karte požarne opasnosti.