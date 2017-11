HDZ NE ODUSTAJE OD UKIDANJA POVJERENSTVA ZA AGROKOR, OPORBA BIJESNA: ‘A taman smo došli do svjedočenja velikana’

Saborski Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav u petak je tri sata na prijedlog Kluba zastupnika SDP-a raspravljao o budućnosti istražnog povjerenstva za Agrokor, no o zaključcima će, slijedom međustranačkog dogovora, glasovati u utorak.

Na sjednici nije bio prisutan Milorad Batinić (HNS) pa vladajući nisu imali većinu.

Miljenić: To nije povjerenstvo HDZ-a i HNS-a

Sjednica Odbora, koja je većim dijelom nalikovala na sjednicu povjerenstva za Agrokor, iznjedrila je dva prijedloga zaključka. U ime predlagatelja Arsen Bauk (SDP) predložio je da se donese zaključak po kojemu istražno povjerenstvo za Agrokor prestaje s radom po točki “kvaliteta financijskih izvješća”, s obzirom na to da je u ponedjeljak potvrđena pravomoćnost istrage u slučaju Agrokor na toj osnovi, dok bi se po ostalih deset pitanja i dalje radilo.



U ime vladajuće većine Željko Reiner (HDZ) predložio je zaključak da je istražno povjerenstvo prestalo s radom 20. studenoga 2017. godine s pravomoćnošću istrage.

U žustroj raspravi predsjednik povjerenstva Orsat Miljenić (SDP) predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića kritizirao je što je na svoju ruku od Županijskog suda zatražio rješenje o pravomoćnosti istrage, a potom ga dostavio samo članovima povjerenstva iz HDZ-a i HNS-a.

“Ja kao predsjednik to rješenje do danas nisam dobio, a on ga je pribavio kao predsjednik Sabora, a povjerenstvo nije povjerenstvo HNS-a i HDZ-a. To samo govori o razini počinjenog pravnog nasilja”, kazao je Miljenić. Ustvrdio je i da je predsjednik Sabora neustavno, nezakonito i neposlovnički naložio stručnim službama da se povuku iz rada povjerenstva, a i pozvanim svjedocima nezakonito je rečeno da ne dođu. Upozorio je i da su zbog toga iza rada povjerenstva ostala samo dva zapisnika, iako su održane četiri sjednice, što znači da zapisnik o svjedočenju bivšeg guvernera Željka Rohatinskog ne postoji.

Grbin: Vladajuća većina ne želi da se otkrije istina

SDP-ov Peđa Grbin ocijenio je da je u ovom slučaju pravna dimenzija evidentno prekršena. Istaknuo je da se povjerenstvo do sada bavilo davnom prošlošću i tko je gdje bio 1991. godine, pri čemu su nas možda Mesić i Manolić zabavili, ali iz njihovih iskaza nismo puno saznali.

“Od Rohatinskog smo dosta toga saznali, ali tu je stalo, taman kad je trebalo postati zanimljivo i kad su trebali doći velikani koji su aktualni danas. Nema Šeksa, Marića, Dalić, Plenkovića, Linića, Crkvenca, Ramljaka jer je vladajuća većina odlučila zloupotrijebiti pravo da se ne bi otkrila istina”, ustvrdio je Grbin. “Vlast koja krši pravo da bi sakrila istinu nije demokratska, a kakva

je, neću reći”, kazao je Grbin.

“Potpuno nedvojbeno je jasno da postoji izraziti javni interes da povjerenstvo nastavi s radom”, istaknuo je Robert Podolnjak (Most), koji smatra da nema prepreka da povjerenstvo nastavi s radom i da javni interes mora prevladati.

Bačić: Ako se ne podigne optužnica, povjerenstvo se ne ukida

Predsjednik Odbora za Ustav Željko Reiner (HDZ) pojasnio je da je predsjednik Sabora tražio mišljenje od predsjednika Županijskog suda jer je informacija o pravomoćnosti istrage postala javna.

Predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a Branko Bačić poručio je da SDP-ovci pokušavaju ovu raspravu podvesti pod utvrđivanje odgovornosti predsjednika Sabora te ističe da je Miljenić sam trebao tražiti potvrdu o pravomoćnosti istrage o Agrokoru, a ne prozivati Jandrokovića zato što je to učinio. Bačić je poručio da je protuzakonito da povjerenstvo nastavi s radom dok traje istraga jer “ne znamo što se istražuje ili će se istraživati u idućih 18 mjeseci”.

To što sada ne znamo što istraga obuhvaća, ne znači da pitanja koja su već sada utvrđena odlukom o osnivanju povjerenstva neće biti kasnije uključena u istragu – ustvrdio je Bačić istaknuvši kako nema selektivnog pristupa temama kojima će se istražno povjerenstvo baviti.

“Ako se ne podigne optužnica, povjerenstvo nije ukinuto, pa može nastaviti s radom”, zaključio je.

Grmoja: Vladajućima javni interes nije na prvom mjestu

Josip Borić (HDZ) smatra da “smo u izrazito politiziranoj situaciji pa je ovo više povjerenstvo SDP-a gdje treba uhvatiti neki politički bod umjesto otkriti istinu o Agrokoru”.

Nikola Grmoja (Most) ocijenio je da HDZ, HNS i manjinci ne žele povjerenstvo jer bi u suprotnom pronašli način da ono nastavi s radom te je pozvao HDZ da nađe neko rješenje da povjerenstvo i dalje radi, obećavši im svoju podršku. No, dodao je i da vladajućima javni interes nije na prvom mjestu te poručio – “kada nepravda postane zakon, otpor postaje dužnost”.

Gordan Maras (SDP) kazao je da ima informacije da je ministar financija Zdravko Marić i mimo Nadzornog odbora razgovarao o kreditima HBOR-a te pozvao Marića da ga tuži pa ćemo na sudu dobiti odgovore o HBOR-ovim kreditima Agrokoru. Naveo je i da je HBOR u vlastitim izvješćima iz 2016. godine ocijenio da je kreditni rejting grupe Agrokor nedovoljno kvalitetan.

