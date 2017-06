HOĆE LI PLENKOVIĆ ZBOG TITA OSTATI BEZ VEĆINE? Pupovac se protivi promjeni imena spornog trga u Zagrebu

Nakon što je biovši predsjednik Ivo Josipović izjavio kako je Milorad Pupovac sada jedina osoba koja može učiniti nešto kako bi ime Trga maršala Tita ostalo, doista se oglasio predsjednik SDSS-a.

Milorad Pupovac, koji je inače na čelu stranke koja čini koaliciju s HDZ-om na nacionalnoj razini izrazito se protivi promjeni imena spornog zagrebačkog trga.

“Nismo dosad čuli niti jedan argument koji bi opravdavao zahtjev za promjenu imena. Svi argumenti dolaze od desnih grupacija. I podilaženje tim grupacijama od kojih su neke ustašofilske, ne može biti dobra politika. I iz tog razloga, mi smo protiv toga da se mijenja. A netko tko navede drugi argument, po kojem postoji neko drugo ime koje bi bilo za tu vrstu trga, o tome se može razgovarati. Ali tako da se za Tita nađe drugo, primjereno mjesto. Međutim, u ovim okolnostima nema pretpostavki za tu vrstu rasprave i to je zabrinjavajuće”kazao je Pupovac.



No, ironično se nasmijao na tvrdnju da samo on može spasiti tgr. “Kao što je u Drugom svjetskom ratu opjevano kako je 6. lička spasila Tita, sad je Pupovac taj koji bi trebao spašavati maršala. No, to je stvar za vrlo ozbiljne političke aktivnosti i razgovore i ja sam u tome spreman sudjelovati”, kazao je za 24 sata SDSS-ovac dodajući kako će pokušati spriječiti promjenu trga.

Bez tri zastupnika SDSS-a, Vlada Andreja Plenkovića nema većinu u Saboru. S druge strane, HDZ je u Zagrebu taj koji ulazi u koaliciju s Milanom Bandićem i mijenja ime trga.