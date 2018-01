HOĆE LI PLENKOVIĆ RASPUSTITI LIČKI OGRANAK STRANKE? Ovo je situacija kada mora pokazati vlada li premijer doista HDZ-om

Ipak, ne radi se samo o jednom imenovanju, već o ignoriranju cijelog ogranka tijekom duže vremena.

Danas će se u posljepodnevnim satima održati izvanredna sjednica Predsjedništva i Nacionalnog vijeća HDZ-a.

Raspuštanje ogranka zbog pobune u ličkom HDZ-u?

Prema neslužbenim informacijama koje prenosi Večernji list, na sjednici bi mogao biti raspušten županijski odbor ličkog HDZ-a, nakon što je lički ogranak stranke ovih dana bio bijesan na vrh stranke jer njihov čovjek nije dobio posao, nego je ministar Ćorić imenovao svog na mjesto ravnatelja Plitvičkih Jezera. Nakon toga je razočarani Darko Milinović podnio je ostavku na mjesto predsjednika županijske organizacije HDZ-a.

Raspuštanje ličkog ogranka stranke mogao bi biti odgovor Andreja Plenkovića na ovakvu situaciju i pobunu zbgo imenovanja novog ravnatelja Plitvica. Ako do toga doće, bit će imenovani povjerenstvo i povjerenik koji će upravljati organizacijom do novih izbora za ŽO, a te bi ljude do izvanrednih izbora odabrao vrh stranke.

Vrh stranke ignorira lički ogranak već duže vremena?

Ostavke su, osim Milinovića, podnijeli i svi šefovi gradskih i općinskih organizacija HDZ-a u Lici, uz poruku da je Ćorić ‘kvazihadezeovac’ te da niti na jedno vodeće mjestona Plitvicama, kao i u drugim ličkim parkovima prirode, nije postavljena osoba koju je predložio HDZ Like. Iz vrha stranke su na to jučer odgovorili da kandidatkinja ličkog HDZ-a Antonija Dujmović nije mogla proći zbog toga što je opterećena kaznenom prijavom. Ipak, ne radi se samo o jednom imenovanju, već o ignoriranju cijelog ogranka tijekom duže vremena. Večernji piše da bi, bez obzira na motive, od ove vatre u HDZ-u mogao izbiti veliki požar jer je Lika već godinama utvrda stranke, a Milinović je njome godinama upravljao, a Plenković sada ima priliku pokazati vlada li doista strankom.

