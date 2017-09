HOĆE LI I GORIVO LJETI BITI SKUPLJE? ‘To ideja o kojoj bi valjalo razmisliti’

U Hrvatskoj je pronađen način kako da se od turističke sezone zaradi što više i da se što više novca slije u državni proračun.

Hrvatske autoceste (HAC) i Autocesta Rijeka-Zagreb (ARZ) povećale su cijene u vrijeme turističke sezone uvodeći ljetne tarife, što se značajno odrazilo na prihod.

CIJENE CESTARINA SKOČILE NE 5 NEGO I 25 POSTO: ‘To je vrlo lukav potez HAC-a’

U devet mjeseci prihod veći 244 milijuna kuna

U dosadašnjih devet i pol mjeseci ove godine, prema podacima Ministarstva prometa, prihodi HAC-a i ARZ veći su za čak 244 milijuna kuna nego lani. Od početka godine do 17. rujna ukupan je prihod na tim dionicama bio 2,070 milijardi kuna, dok je lani u isto vrijeme prikupljeno 1,826 milijardi što znači da je prihod rastao za čak 13,37 posto, piše Novi list.



Dijelom je to zbog povećanja prometa na autocestama, koji je do sredine rujna bio 5,48 posto veći nego u istom razdoblju lani, a znatnim dijelom i zbog povećanja cijene cestarina, odnosno uvođenja ljetne tarife. Osim petpostotnog poskupljenja od 1. travnja, HAC i ARZ su od 1. srpnja do 30. rujna povećale cijene cestarina za 10 posto.

Sličan sezonski sustav naplate odavno ima i Jadrolinija.

KOMENTAR PROMETNOG STRUČNJAKA: ‘Skuplje cestarine ugrožavaju turizam, više ljudi će ginuti na cestama’

“Hrvatska postaje sezonska ekonomija”

Činenica da je dobra turistička sezona samo u srpnju od PDV-a donijela državnom proračunu milijardu kuna prihoda više. Ekonomski analitičar Željko Lovrinčević ističe da Hrvatska postaje sezonska ekonomija.

“Taj je trend sve izraženiji i bit će sve izraženiji u sljedećim godinama. Iako bi mi možda htjeli da prihodi i gospodarstvo jače rastu pod utjecajem industrijske proizvodnje, istraživanja ili tehnološkog napretka, trenutno najjači utjecaj na taj rast ima turistička sezona i prema tome bi možda trebalo razmišljati o što više sezonskih cijena”, kazao je Lovrinčević za Novi list.

Sijedom toga, pitanje je hoće li se Vlada možda odlučiti i na sezonsko poskupljenje goriva, odnosno trošarina koje ona određuje u cijeni naftnih derivata. Lovrinčević kaže da i to nije isključeno.

MINISTAR TURIZMA OBJAVIO OČEKIVANU VIJEST: ‘Ovogodišnja turistička sezona bit će rekordna u svakom pogledu’

Već je nekoliko vlada razmišljalo o tome

“Mi imamo plivajuće trošarine i nitko ne smeta državi da ih po ljeti odredi u većim iznosima, a u ostatku godine po nižim i da na taj način u tri četvrtine godine porezno rastereti građane. Ili da smišljenom politikom sezonskih cijena smanji porezno opterećenje na rad, ili neki drugi trošak rada i tako možda pogura otvaranje novih radnih mjesta ili barem olakša život onima koji rade, ako se već ne kreće u strukturne promjene koje bi donijele isto, ali traže i vremena i novca”, ističe Lovrinčević uz napomenu da se ništa takvo ne bi smjelo učiniti samo radi povećanja proračunskih prihoda već se istodobno mora razmišljati o poreznom rasterećenju građana.

Nekoliko sugovornika iz Vlade za Novi list je nerado komentiralo ovu ideju tvrdeći kako bi se u slučaju uvođenja sezonskih cijena goriva “odmah pokrenula kampanja o tome da se uvode novi nameti”. Ipak, kažu kako je to ideja o kojoj bi valjalo razmisliti.

Štoviše, već je nekoliko vlada potiho razmišljalo o sezonskom povećanju cijene goriva, no niti jedna se nije usudila povući ta potez.

ZAŠTO JE SPREMNIK GORIVA KOD NAS SKUPLJI 120 KUNA NEGO U BiH? ‘Umjesto kvalitete, građani dobivaju koktel svega i svačega’