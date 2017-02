HOĆE LI DOĆI DO SMJENE MINISTRA BARIŠIĆA? ‘Oporba nema dovoljno ruku, Most će biti suzdržan, a Plenković je prejak’

Uoči današnjeg glasovanja Sabora o povjerenju ministru obrazovanja Pavi Barišiću zbog afere s plagiranjem, Večernji list piše da scenarij u kojem će Barišić i ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek biti smjenjeni, i nije vjerojatan.

Unatoč pritiscima zbog HAVC-a i plagiranja, predsjednik Vlade Andrej Plenković ni u jednom trenutku nije htio odustati od svojih ministara. Danas će Sabor glasovati o povjerenju ministru Baršiću zbog afere s plagiranjem, a Državna je revizija utvrdila da je u HAVC-u ipak bilo prekršaja dok je sadašnja ministrica kulture bila u Upravnom vijeću tog tijela.

Oporba nema dovoljno ruku

SDP i HNS imaju namjeru i argumente kojima bi danas u Saboru htjeli ‘srušiti’ Barišića, ali moguće je da u tome neće uspjeti. Most bi mogao u glasovanju o povjerenju biti suzdržan, a čak kada bi se oporbi pridružili klubovi zastupnika IDS-a, HSS-a, Živog zida i Promijenimo Hrvatsku, pa čak i SDSS-a, i dalje ne bi imali potrebnih 76 ruku za smjenu ministra Barišića.

Čelnik SDP-a Davor Bernarić čak je jučer rekao da bi nakon rasprave premijer Plenković sam trebao smijeniti Barišića, a kao drugo rješenje naveo je to da Barišić sam podnese ostavku. Iz HDZ-a su pak poručili da će jednoglasno podržati Barišića ali da očekuju i podršku Mosta, no Most bi mogao ostati suzdržan, piše Večernji list, zbog toga što su prilikom sastavljanja Vlade mostovci izjavili kako i HDZ i Most snose odgovornost za svoje ministre. Po tome bi se dalo zaključiti da smatraju kako je Barišić odgovornost HDZ-a. Nikola Grmoja jučer je bio tajnovit na upite o tome pa je rekao tek da odluka mora biti u korist funkcioniranja Vlade i Hrvatske.

‘Plenković je prejak, smjena neće biti’

Barišića će braniti Miroslav Tuđman, a ako se rasprava u Saboru ne bude održavala istovremeno sa sjednicom Vlade, u njegovu će korist govoriti i sam Andrej Plenković.

Kada je pak riječ o ministrici kulture, nije vjerojatno da će ju sada netko smijeniti zbog toga što je Plenković prejak, a izvori iz HDZ-a poručuju da je se neće odreći. Bivši ministar Zlatko Hasanbegović pak je poručio da je zbog cijele situacije doživio osobnu satisfakciju jer se pokazalo da je bio u pravu kada je govorio da je u HAVC-u bilo ‘mutnih poslova’, piše Večernji.

