HOĆE LI CIGARETE POSKUPJETI ZA TRI KUNE? Duhanski lobi protiv ministrovog prijedloga: ‘Hrvati plaćaju najskuplje cigarete u cijeloj EU’

Može li dodatni porez na cigarete, s obzirom na stav vladajućih oko novih poreza i jak duhanski lobi, biti razmatran kao ozbiljan prijedlog punjenja zdravstvenog budžeta – pitanje je kojim se ovih dana bore u Udruzi poslodavaca u zdravstvu.

Predsjednik Udruge poslodavaca u zdravstvu Dražen Jurković, smatra da je naplata dodatnih tri kune po kutiji cigareta jedina mjera koja može računati na podršku javnosti. Ostale mjere punjenja zdravstvenog budžeta koje poslodavci predlažu, poput delimitiranja najviše participacije, skuplje dopunsko osiguranje i uvođenje dodatnog osiguranja, nemaju ni uvjetno prolaznu ocjenu, piše Novi List.

Za zdravstveni fond koji bi se punio iz cijene cigareta zalažu se već neko vrijeme u Koaliciji udruga u zdravstvu, s tim da bi oni početne tri kune kroz tri godine podigli na pet kuna, a prihod nikako ne bi išao u sanaciju duga, nego u zdravstvenu zaštitu. Računaju da bi se tako u prvoj godini prikupilo 1,1 milijardu, u drugoj 1,5 a u trećoj 1,8 milijardi kuna.

Uz porez na rizično ponašanje, koji bi Jurković primijenio samo na cigarete, delimitiranjem najvišeg iznosa participacije od 2.000 kuna poboljšala bi se naplata usluga u bolnicama, posljedično bi rasla cijena dopunskog osiguranja, a dodatni prihod dobio bi se i kroz dodatno osiguranje, nakon što se utvrdi osnovni standard zdravstvenih usluga. Po računici UPUZ-a, kroz nadstandard bi se prihodovalo 200 milijuna kuna, 350 milijuna kuna donijela bi promjena sustava participacije i dopunskog siguranja, a 400 milijuna kuna zdravstvu bi donio porez na cigarete, ukupno milijardu kuna dodatnih prihoda.

Ne slažu se svi s UPUZ-om

No ne slažu se svi s mjerama UPUZ-a za koje se ujedno i zalaže ministar Kujundžić. Udruge pacijenata, doktori i oporba podržavaju tek prvu mjeru.

‘To nije loše, ali nije ni dovoljno. Ni da se na cigaretama namakne milijardu kuna, to ne može pokriti rastući trošak za nove lijekove i nove instrumente koji su 30 do 40 posto skuplji iz godine u godinu’, kazao je Danko Velimir Vrdoljak, predsjednik SDP-ovog Savjeta za zdravstvo koji dodaje kako on umjesto delimitiranja participacije, rješenje vidi u delimitiranju potrošnje bolnica.

Kordinacija hrvatske obiteljske medicine (KoHOM) tvrdi kako bi promjene participacije i dodatno zdravstveno osiguranje bili izravni udar na pacijente. Najoštrije se protive i zahtjevima UPUZ-a za uključivanjem svih djelatnosti u sustav participacije, pa i onkologije, ukidanjem dosadašnjeg načina rada obiteljskih liječnika, uvođenjem direktne HZZO-ove naplate u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i direktnim ulazom u bolničku zdravstvenu zaštitu bez preporuke liječnika PZZ-a, piše Novi List.

Na prijedlog o podizanju cijena cigareta za tri kune reagirali su i iz duhanske industrije.

“Razumijemo da je situacija u zdravstvu kompleksna, ali ne i prijedloge o povećanju poreza na cigarete u državi gdje se preko 20 posto duhanskih proizvoda kupuje na crnom tržištu ili preko granice, čime država godišnje gubi više od milijardu kuna. U zadnjih pet godina cijene cigareta rasle su za više od 40 posto, zbog čega hrvatski građani plaćaju najskuplje cigarete u EU-u s obzirom na mjesečna primanja. Kupnjom cigareta u državni proračun oni već uplate oko šest milijardi kuna godišnje”, odgovor je British American Tobacca (BAT) na prijedlog UPUZ-a.