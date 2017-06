VELIKA DRAMA U HNS-u: Vrdoljak potvrdio da je razgovarao s Plenkovićem: ‘Spreman sam dati mandat šefa stranke na raspolaganje’

Danas oko podneva sastalo se najuže vodstvo HNS-a. Analizirali su se izborni rezultati, no naglasak je stavljen na medijske napise o navodnom dogovoru Andreja Plenkovića i Ivana Vrdoljaka. Navodno je Vrdoljak dogovorio koaliciju HDZ-a i HNS-a, što dio stranke smatra glavnim razlogom poraza Mrak Taritaš u Zagrebu. Sutra će se održati Predsjedništvo stranke.

Vrdoljak je nakon sastanka rekao kako je spreman dati mandat na raspolaganje, kako kaže, zbog interesa Hrvatske.

‘Spreman sam i hoću dati mandat na raspolaganje središnjim tijelima stranke koja donose odluke o budućnosti i vodstva stranke i budućnosti politike HNS-a. Nemam nikakvih ograda da svoj politički rejting stavim ispred interesa Hrvatske, njezinih građana ili HNS-a i moja politička karijera je u tom slučaju zadnja u redu’, poručio je Vrdoljak nakon sjednice uže koordinacije stranke, a uoči sutrašnje sjednice Predsjedništva i preksutrašnje sjednice Središnjeg odbora.

Nije, kaže, gradio političku karijeru da bi preživljavao i ne donosio odluke za koje je siguran da ne bi donijeli bolje Hrvatskoj i Zagrebu.



‘Nije bilo lako odvojiti se od SDP-a’

‘Na tragu toga smo i donijeli odluku o kandidaturi Anke Mrak Taritaš za grad Zagreb. To nije bila laka odluka odvojiti se od SDP-a i krenuti sa svojim kandidatom, tako isto nije bila laka odluka kandidirati Ivicu Vrkića za Osijek i isto tako ćemo i u budućnosti donositi odgovorne odluke, ne zbog rejtinga nego zbog onog što mislimo da je najbolje za ovu našu lijepu zemlju’, poručio je Vrdoljak.

Na pitanje da li je najbolje za zemlju da se ne ide na nove parlamentarne izbore Vrdoljak je uzvratio kako to nije nikada odluka pojedinca.

‘Svi ti spinovi koji su bili u lokalnoj kampanji su pokazali da ljudi možda pomisle da HNS nije velika odgovorna stranka koja ima svoja tijela i statute i središnja tijela. O tome će odlučiti tijela stranke, a ne pojedinci’, rekao je.

Na tim će se središnjim tijelima, kaže, donijeti odluke i o vodstvu stranke i o budućnosti rada HNS-a.

Priznao dogovaranje s Plenkovićem

Na upit kakvu mu je ponudu dao premijer Plenković Vrdoljak je priznao kako su razgovarali.

‘Ja i premijer Plenković smo vodili razgovore kako bih mogao to prezentirati na središnjim tijelima stranke’, kazao je.

Novinari su insistirali i da pojasni kako je HNS pokrenuo postupak za opoziv vlade, a onda predsjednik te stranke sjeda razgovarati s premijerom, a žustar je HNS bio i protiv minsitra financija Zdravka Marića.

‘Opoziv smo pokrenuli prije mjesec dana i stvarno želim da skupimo 76 potpisa. To je priča koja je pokazala kako nema jedinstvenog stava u Saboru i na žalost nisu skupili potpise’, pojašnjavao je.

Danas je kaže, pred nama odluka: politiziranje ili odluka za budućnost.

‘Nebrojeni je broj zahtjeva da se nastavi s kurikularnom reformom i da se smijeni ministar Barišić. Ja politički rejting neću nikada staviti ispred boljeg obrazovanja za moje troje djece. Hoćemo li do boljeg obrazovanja doći izvanrednim izborima ili ući u Vladu to će odlučiti Predsjedništvo HNS-a’, poručio je.

Vrdoljak je to što je razgovarao s premijerom i unatoč odluci središnjih tijela svoje stranke pravdao rekavši da je to slično kao što je nedavno obavio razgovore s predsjednicom republike, a novinare je pozvao da prestanu politizirati i igrati se s državom. “Dat ću žrtvu svojega rejtinga i sve ostavke ovog svijeta ako će mi Hrvatska biti bolja”, poručio je.

Andro Vlahušić, ali i Mrak Taritaš već sinoć su pozvali Vrdoljaka da podnese ostavku. Sada ostaje pitanje kako će HNS, odnosno njegova stranačka tijela, odlučivati o HDZ-ovoj ponudi – hoće li podržati Plenkovića i tako ući u Vladu.

Dio HNS-a za suradnju s HDZ-om

U subotu je Plenković, navodno, Vrdoljaku ponudio da dobije mjesto potpredsjednika Vlade za društvene djelatnosti te još ministarstvo obrazovanja, pravosuđa i graditeljstva. Dio HNS-a smatra kako bi ulazak u Vladu s HDZ-om, uz istodobno odmicanje takve politike od ekstremne desnice, bilo vrlo korisno za zemlju.

‘Za nas je fokus isključivo obrazovanje, to je naš glavni uvjet, i to na način da reforma obrazovanja kao pilot projekt bude u primjeni već od 2018. godine, a od 2019. u ukupnoj primjeni u svim školama. Možda HNS pritom mijenja političku poziciju, ali ne mijenja svoju političku paradigmu, mi i dalje ostajemo nositelji modernog i građanskog razvoja. Cilj nam nije samo naš rejting nego nam je cilj da ova država bude bolja’, rekao je jedan od Vrdoljakovih suradnika za Novi list.

Prema informacijama kojima raspolaže Novi list, reformu obrazovanja vodio bi Boris Jokić, resor pravosuđa bio bi ponuđen sucu Ranku Marijanu, a resor graditeljstva Anki Mrak Taritaš. Kako bi do toga došlo, Vrdoljak mora dobiti većinu u Predsjedništvu HNS-a.

Vrh HNS-a protiv koalicije, Vrdoljak razmišlja o ostavci

No, to će biti dosta teško postići jer su se protiv njegova prijedloga već svrstale Anka Mrak Taritaš i Vesna Pusić, uz još neke članove iz vrha HNS-a. Navodno Vrdoljak razmišlja o podnošenju ostavke, pogotovo zato jer je HNS izgubio Varaždin, Varaždinsku županiju, Dubrovnik i Zagreb. No, ostavku je najavio i u slučaju da kolege ne prihvate ideju suradnje.

Neki ga optužuju da je koketiranjem s HDZ-om u predizbornoj kampanji smanjio šanse Anki Mrak Taritaš te je moguće koštao i izborne pobjede.

Vrdoljak je očekivao većinu, ali se prevario

Jutarnji piše kako je najmanje četiri od devet zastupnika izričito protiv ideje suradnje s HDZ-om. Članovi Predsjedništva bliski Vrdoljaku donedavno su mislili kako bi ponuda Plenkovića mogla proći kod stranačkih tijela, no postojao je strah da će sve zapeti na Klubu zastupnika. Koaliciji s HDZ-om protivili su se Vesna Pusić, počasna predsjednica HNS-a, Anka Mrak Taritaš, potpredsjednica stranke, Nada Turina Đurić, te Goran Beus Richembergh.

Izvori Jutarnjeg tvrde kako je Vrdoljak očekivao većinu u Predsjedništvu i Središnjem odboru, no kako to ipak neće proći. Koaliciji s HDZ-om od 17 članova u Predsjedništvu protivilo se njih barem sedam.

Stranačka tijela sastaju se danas

Hoće li se HNS zaista odlučiti za savez s HDZ-om još se ne zna, no dosta zbunjuje izjava Vrdoljaka od sinoć, kada je rekao da je cijela priča oko koalicije bila samo spin kako bi se Mrak Taritaš odmaknula od HNS-a te pridobila glasove nezavisnih kandidata.

Loše rezultate HNS-a u drugom krugu mnogi povezuju s Vrdoljakovim najavama koalicije s HDZ-om. Očekuje se da će mu danas, kada se sastaju HNS-ova stranačka tijela oko koalicije s HDZ-om, biti upućene nove kritike, piše Večernji.