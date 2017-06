VELIKA DRAMA U HNS-u: U tijeku sastanak vrha stranke, curi sve više detalja o dogovorima s HDZ-om, hoće li Vrdoljak dati ostavku?

Krajem prošlog tjedna u medijima se zavrtjela priča o potencijalnoj suradnji HNS-a i HDZ-a, odnosno preslagivanju Vlade. U subotu su se sastali predsjednik HNS-a Ivan Vrdoljak, glavni tajnik Srećko Ferenčak i premijer Plenković. Šef HNS-a bio je uvjeren da će dogovor proći, no izgleda da je previše njihovih zastupnika protiv te ideje.

Najuže vodstvo HNS-a sastalo se u stranačkim prostorijama. Raspravljat će o rezultatima drugog kruga izbora, ali i analizirati informacije koje ovih dana kolaju medijima – da je šef stranke Ivan Vrdoljak dogovorio koaliciju HDZ-a i HNS-a.

Anka Mrak Taritaš stigla je u HNS, no novinarima nije htjela komentirati cijelu situaciju.

U @HaeNeS_ stigla @anka_mrak, u središnjicu – prilično neuobičajeno za jednu sebe – ušla bez komentara #n1info pic.twitter.com/c77DrCZlYH — Hrvoje Kresic (@hkresic) June 5, 2017

Andro Vlahušić, ali i Mrak Taritaš već sinoć su pozvali Vrdoljaka da podnese ostavku. Sada ostaje pitanje kako će HNS, odnosno njegova stranačka tijela, odlučivati o HDZ-ovoj ponudi – hoće li podržati Plenkovića i tako ući u Vladu.

Dio HNS-a za suradnju s HDZ-om

U subotu je Plenković Vrdoljaku ponudio da dobije mjesto potpredsjednika Vlade za društvene djelatnosti te još ministarstvo obrazovanja, pravosuđa i graditeljstva. Dio HNS-a smatra kako bi ulazak u Vladu s HDZ-om, uz istovremeno odmicanje takve politike od ekstremne desnice, bilo vrlo korisno za zemlju.

‘Za nas je fokus isključivo obrazovanje, to je naš glavni uvjet, i to na način da reforma obrazovanja kao pilot projekt bude u primjeni već od 2018. godine, a od 2019. u ukupnoj primjeni u svim školama. Možda HNS pritom mijenja političku poziciju, ali ne mijenja svoju političku paradigmu, mi i dalje ostajemo nositelji modernog i građanskog razvoja. Cilj nam nije samo naš rejting nego nam je cilj da ova država bude bolja’, rekao je jedan od Vrdoljakovih suradnika za Novi list.

Po informacijama kojima raspolaže Novi list, reformu obrazovanja vodio bi Boris Jokić, resor pravosuđa bio bi ponuđen sucu Ranku Marijanu, a resor graditeljstva Anki Mrak Taritaš. Kako bi do toga došlo, Vrdoljak mora dobiti većinu u Predsjedništvu HNS-a.

Vrh HNS-a protiv koalicije, Vrdoljak razmišlja o ostavci

No, to će biti dosta teško postići budući da su se protiv njegovog prijedloga već svrstale Anka Mrak Taritaš i Vesna Pusić, uz još neke članove iz vrha HNS-a. Navodno Vrdoljak razmišlja o podnošenju ostavke, pogotovo zato jer je HNS izgubio Varaždin, Varaždinsku županiju, Dubrovnik i Zagreb. No, ostavku je najavio i u slučaju da kolege ne prihvate ideju suradnje.

Neki ga optužuju da je koketiranjem s HDZ-om u predizbornom kampanji smanjio šanse Anki Mrak Taritaš te je moguće koštao i izborne pobjede.

Vrdoljak je očekivao većinu, ali se prevario

Jutarnji piše kako je najmanje četiri od devet zastupnika izričito protiv ideje suradnje s HDZ-om. Članovi Predsjedništva bliski Vrdoljaku donedavno su mislili kako bi ponuda Plenkovića mogla proći kod stranačkih tijela, no postojao je strah da će sve zapeti na Klubu zastupnika. Kolaiciji s HDZ-om protivili su se Vesna Pusić, počasna predsjednica HNS-a, Anka Mrak Taritaš, potpredsjednica stranke, Nada Turina Đurić, te Goran Beus Richembergh.

Izvori Jutarnjeg tvrde kako je Vrdoljak očekivao većinu u Predsjedništvu i Središnjem odboru, no kako to ipak neće proći. Koaliciji s HDZ-om od 17 članova u Predsjedništvu protivilo se njih barem sedam.

Stranačka tijela sastaju se danas

Hoće li se HNS zaista odlučiti za savez sa HDZ-om još se ne zna, no dosta zbunjuje izjava Vrdoljaka od sinoć, kada je rekao da je cijela priča oko koalicije bila samo spin kako bi se Mrak Taritaš odmaknula od HNS-a te pridobila glasove nezavisnih kandidata.

Loše rezultate HNS-a u drugom krugu mnogi povezuju s Vrdoljakovim najavama koalicije s HDZ-om. Očekuje se da će mu danas, kada se sastaju HNS-ova stranačka tijela oko koalicije HDZ-om, biti upućene nove kritike, piše Večernji.