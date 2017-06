HNS PRED ODLUKOM O KOALICIJI S HDZ-om: Vrdoljak potpredsjednik Vlade, a Vesna Pusić odlazi iz Sabora?

Ako će HNS ući u koaliciju s HDZ-om, to mora učiniti do kraja idućeg tjedna, kada Plenković mora predložiti (najmanje) četiri nova ministra. U slučaju da se dogovore HDZ će morati promijeniti i više ministara.

Svjestan da bi ga koalicija s HNS-om mogla stajati podrške desnog dijela strane, i produbiti raskol u HDZ-u kojeg su načeli Zlatko Hasanbegović i Bruna Esih, premijer Andrej Plenković šuti, i govori kako će se “sve znati nakon drugog kruga lokalnih izbora”, no iz HDZ-a sve više cure informacije što su sve spremni ponuditi HNS-u.

Do sada se govorilo kako će HNS preuzeti mjesto potpredsjednika vlade i tri ministarstva, ali li izvori iz vrha HDZ-a uvjeravavaju da će u konačnici HNS-u biti ponuđena dva resora, piše Večernji.

TRAŽE MJESTO POTPREDSJEDNIKA VLADE I 3 MINISTARSTVA? HNS ima velike zahtjeve za koaliciju s HDZ-om, je li na pomolu raskol?



Glavni uvjet Vrdoljaka je da se nastavi kurikularna reforma. Kako bi splasnule tenzije između ljevice i desnice po tom pitanju na mjesto resornog ministra mogao bi dovesti Peru Lučina, a Boris Jokić bi nastavio s kurikularnom reformom. Tako bi pravdao odlazak HDZ-u, kako stranci, tako i javnosti.

Marić ipak odlazi?

Kada je riječ o drugom ministarstvu, u HDZ-u kažu da postoje razne ideje i da će se to utvrđivati idućeg tjedna, nakon drugog kruga lokalnih izbora. Spominje se i mogućnost da HNS preuzme Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, koje je imao Most, ili navodno i Ministarstvo gospodarstva, pa bi aktualna ministrica Martina Dalić preuzela Ministarstvo financija, a Marić bi otišao.

Odluku hoće li ući u Vladu Andreja Plenkovića HNS će donijeti u utorak. U ponedjeljak će se sastati šira koordinacija HNS-ovaca, najuže vodstvo i najjači ljudi s terena kako bi vidjeli što je na stolu i što bi točno odluka o ulasku u Vladu s HDZ-om značila za stranku. U utorak će se održati i Predsjedništvo HNS-a pojačano svim saborskim zastupnicima koji nisu u vrhu stranke, te će donijeti odluku hoće li ići ili ne s HDZ-om. O tome će se glasati i u srijedu na Središnjem odboru stranke.

Sugovornik iz vrha HNS-a kaže kako je pitanje ulaska u HDZ-ovu Vladu vrlo delikatno za HNS i kako trebaju dobro odvagnuti sve za i protiv te odluke prije nego je donesu. “Ako stranka bude podijeljena po pitanju preslagivanja, vjerojatno se neće u to ići jer ne vjerujem da će Vrdoljak učiniti nešto što bi moglo uništiti HNS” kaže izvor iz HNS-a.

VRDOLJAK TWEETOM USRED NOĆI NAJAVIO KOALICIJU S HDZ-om? ‘Bit će reforme, makar mi to bilo zadnje’

Prijeti rakol

HDZ-pak, zahtijeva da Vesna Pusić u strukturama buduće Vlade ne bude baš ništa. Za Vesnu Pusić se nagađa da bi mogla dobiti poziciju u diplomaciji, pa bi u Sabor ušla njezina zamjena ili Sanja König ili Igor Kolman, te time V. Pusić u preslaganju većine ne bi ni sudjelovala

Neke jučerašnje informacije iz izvora bliskih šefu HNS-a govorile su da je čak sedmero od devetero saborskih zastupnika HNS-a spremno podržati Plenkovićevu Vladu. I u HNS-u potvrđuju informacije iz HDZ-a da bi Vrdoljak bio potpredsjednik Vlade bez portfelja, a HNS bi dobio i ministarstvo obrazovanja, znanosti i sporta.

Vrdoljaku je najvažnije da se ne dogodi raskol u stranci, ali i medijski linč. No, ako pristane na suradnju s HDZ-om,

No, HNS je već počeo napadati dojučerašnji glavni partner SDP. Iz SDP-a su poručili da su spremni podržati HNS-ov zahtjev za opoziv Vlade, što u neugodnu poziciju dovodi Vrdoljaka, koji je pak u gluho doba noći nakon prosvjeda za kurikularnu reformu tvitnuo da će učiniti sve da se ona provede makar mu to bilo zadnje što će u politici učiniti. To je interpretirano kao neizravna potvrda koalicije s HDZ-om, no ujutro se vadio tvitom da HNS ostaje odan svojim vrijednostima.