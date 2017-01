HNS POKREĆE POSTUPAK OPOZIVA BARIŠIĆA! Poručili Plenkoviću: ‘Braniti ministra plagijatora je skandalozno’

HNS-ov zastupnik Goran Beus Richembergh najavio je danas kako HNS u Hrvatskom saboru pokreće službeni postupak za izglasavanje nepovjerenja ministru znanosti i obrazovanja Pavi Barišiću “zbog dokaznog plagijata i činjenice da je lagao hrvatskoj javnosti”.

“Kao odgovorna i proaktivna opozicija danas pokrećemo postupak kojim ćemo zahtijevati da se točka o izglasavanju nepovjerenja ministru Barišiću uvrsti po žurnom postupku u dnevni red”, izjavio je Beus novinarima u Saboru.

HNS će svim zastupnicima ponuditi da potpišu njihov zahtjev, za koji im trebaju potpisi petine zastupnika, dakle njih 31.

Beus kaže da je razgovarano s “ključnim” ljudima SDP-a, te dogovoreno da će se i SDP-ovci pridružiti HNS-ovoj inicijativi. “Ovo nije pitanje stranačkog nadmetanja, nego odgovornosti prema kriterijima koji važe u znanosti i obrazovanju”, poručio je.



Mostovo čekanje

“Ne vidimo nikakvo ponašanje Mosta, jer apstinencija od javnog istupa ne vjerujem da je ponašanje koje bismo mogli karakterizirati ikako drukčije nego čekanje”, odgovorio je Beus Richembergh upitan za ponašanje Mosta u slušaju Barišić.

Smatra da premijer Andrej Plenković brani Barišića, jer je njegov osobni izbor, ali dodaje da je to skandalozno, javlja N1.

“Pretpostavljam da ga brani zato što je njegov osobni izbor, no tko radi – taj i griješi, pa mu dajemo priliku da tu pogrešku ispravi. Ako to nije u stanju on i njegova Vlada, onda je tu Hrvatski sabor”, poručio je HNS-ov zastupnik.

“To je njegov stav, žao nam je što je premijer prihvatio standarde koji nisu prihvaćeni u međunarodnoj zajednici”, uzvratio je na novinarsku konstataciju da je premijer na sebe uzeo određivati što je plagijat.

Beus podsjeća da je pravorijek o Barišićevu slučaju dalo savjetodavno tijelo (Odbor za etiku u znanosti i visokom obrazovanju) u ime onoga tko ga je imenovao, a to je Hrvatski sabor. HNS, poručuje, ne može pristati na to da se akademska zajednica dijeli na Barišiću i da se pokušava mobilizirati “onaj njen dio koji bi usiljeno trebao dati potporu ministru”, jer se tako srozava, ne samo dostignuti standard u Hrvatskoj, nego i međunarodno prihvaćena pravila o kažnjavanju plagijata.

U rukama Bože Petrova “škare i platno”

HNS-ov zastupnik očekuje da se točka o izglasavanju nepovjerenja ministru Barišiću po žurnom postupku uvrstiti u saborski dnevni red.

Stvar je u rukama predsjednika Sabora Bože Petrova, on je po Poslovniku dužan to uvrstiti u dnevni red, a kada će to napraviti, to ovisi o njemu. Nadamo se da će to biti ovaj ili sljedeći petak, no “škare i platno” su u rukama Bože Petrova, kaže Beus.

Nakon što skupe potpise, zastupnici ih predaju predsjedniku Sabora, zahtjev se treba raspraviti i o njemu glasovati najkasnije u roku od 30 dana, Vlada ima rok za očitovanje osam dana od predaje zahtjeva.

U utorak je i hrvatski znanstvenik svjetskoga glasa Ivan Đikić poslao novo priopćenje s dokumentima “koji ukazuju na proširenu praksu plagiranja i neetičkih radnji koje sam pronašao u znanstvenom radu ministra Barišića”. Svi dokumenti su prije dva dana poslani i osobno premijeru Plenkoviću te predsjedniku Sabora gospodinu Petrovu, priopćio je pritom Đikić.

