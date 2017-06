ČEKA SE ODGOVOR IZ HNS-a: Članovi Predsjedništva podijeljeni, ima li Vrdoljak većinu na svojoj strani?

Na sjednici Predsjedništva HNS-a predsjednik stranke Ivan Vrdoljak izložit će članovima Predsjedništva ponudu Andreja Plenkovića za sastav nove Vlade. Neslužbeno se nagađa da Vrdoljak i u Predsjedništvu i u Središnjem odboru već ima većinu za “preslagivanje” te da će HNS najvjerojatnije podržati ulazak u Vladu.

PLENKOVIĆ TRAŽI NOVU SABORSKU VEĆINU: Čak i ako pridobije 5 HNS-ovaca i Hrelju ima još jedan veliki problem

Kako smo ranije danas objavili, najviša tijela stranke podržat će koaliciju s HDZ-om i ulazak u Vladu Andreja Plenkovića, unatoč četvero zastupnika koji su i dalje protiv te opcije.

Radi se o istaknutim članovima iz vrha stranke – Anki Mrak Taritaš, Nadi Turini-Đurić, Vesni Pusić te Goranu Beusu Richembergu. Vodstvo bi lako moglo većinu članova uvjeriti da je preslagivanje mnogo bolja opcija od prijevremenih parlamentarnih izbora. Navodno je upravo to Vrdoljakovo političko rješenje pod maksimom ‘spašavanja Hrvatske’.



Upravo Anka Mrak Taritaš je prije sjednice u HNS-u poručila kako oni ‘sigurno neće skrenuti udesno’.

Prozivaju Vrdoljaka

Vrdoljaka se proziva da je svojim “koketiranjem” s HDZ-om, odnosno razgovorima o mogućoj HNS-ovoj podršci Vladi premijera Andreja Plenkovića prilikom saborskog glasovanja o četiri nova ministra, izravno utjecao na slab rezultat stranke na nedjeljnim lokalnim izborima.

Vrdoljak je u ponedjeljak, nakon sastanka uže koordinacije stranačkog čelništva, potvrdio da je razgovarao s Plenkovićem, a u pogledu svoje budućnosti rekao je da će svoj mandat dati na raspolaganje tijelima stranke.

“Spreman sam i hoću dati mandat na raspolaganje središnjim tijelima stranke koja donose odluke o budućnosti i vodstva stranke i budućnosti politike HNS-a. Nemam nikakvih ograda da svoj politički rejting stavim ispred interesa Hrvatske, njezinih građana ili HNS-a i moja politička karijera je u tom slučaju zadnja u redu”, poručio je Vrdoljak jučer.

“Već sam rekla da neću biti za koaliciju s HDZ-om”, izjavila je Vesna Pusić prilikom dolaska u središnjicu stranke.

“Mi danas biramo jesmo li politička stranka ili trgovačko društvo. Protiv sam suradnje”, rekao je Andro Vlahušić, koji je još u izbornoj noći tražio ostavku predsjednika Vrdoljaka.

Članovi Predsjedništva Tomislav Stojak, Milorad Batinić i Srđan Gjurković novinarima uoči sjednice nisu htjeli iznositi svoja stajališta, a na pitanje hoće li doći do raskola stranke odgovorili su niječno.

O formiranju nove Vlade i mogućoj suradnji s HNS-om danas će raspravljati i HDZ-ovo vodstvo. Nagađa se da bi Plenković većinu u Saboru mogao imati i bez HNS-a, no bila bi ona vrlo tanka. Zato će pokušati dobiti suglasnost za koaliranje s HNS-om.

Uoči početka sjednice HDZ-ova predsjedništva njegov član Božidar Kalmeta izjavio je u utorak novinarima kako je on za koaliciju s HNS-om, jer u ovom trenutku Hrvatskoj treba sigurnost, stabilnost i gospodarski rast i to što se u HDZ-u s HNS-om ideološki i svjetonazorski možda razlikuju to u ovim trenutku apsolutno nije važno niti treba biti važno.

Plenković: Da, razgovarat ćemo i o HNS-u

Upitan hoće li stranačka baza prihvatiti takvu koaliciju, Kalmeta je rekao kako je on čovjek baze i da je baza s kojom on komunicira apsolutno za.

“Mi smo pobjednička baza dolje odakle ja dolazim”, dodao je.

Na pitanje treba li HNS dobiti ministarska mjesta, Kalmeta je odgovorio kako nije na njemu da o tome govori, no da imaju kvalitetnih ljudi, pogotovo u gospodarstvu, stručnih ljudi, koji bi, po njemu, sigurno mogli naći mjesto u Vladi.

Član HDZ-ova Predsjedništva Darko Milinović je rekao novinarima kako HDZ ne može pristati na bezuvjetnu suradnju s bilo kim. Podsjetio je da je prije šest do osam mjeseci bio protiv suradnje s Mostom i da je predlagao suradnju s drugim političkim opcijama.

“Sad je to došlo na vidjelo, vidjet ćemo”, rekao je Milinović i dodao kako on nije sudjelovao u pregovorima i nije pobornik bezuvjetne suradnje.

“Čut ćemo što će predsjednik stranke predložiti Predsjedništvu i ako procijenim da je to dobro za Hrvatsku bit ću za”, rekao je Milinović.

Predsjednik HDZ-a i premijer Andrej Plenković uoči početka sjednice stranačkog Predsjedništva izjavio je u utorak novinarima kako će na dnevnom redu biti analiza lokalnih izbora, pripreme za nastavak rada Sabora i odluke “o kojima svi već dugo pričate”, u sklopu čega će se razmatrati i moguća suradnja s HNS-om.

Upitan ima li četiri nova ministra Plenković je odgovorio – “ima ih koliko hoćete”. Potvrdio je da u vezi raspleta priče oko parlamentarne većine postoji više opcija i pozvao da se pričeka sutrašnji dan.

Na pitanje je li mu stranačko Predsjedništvo odobrilo pregovore s HNS-om Plenković je rekao kako su to davno zaključili, te da je još 27. travnja dobio ovlasti, ali ionako ima ovlasti razgovarati s parlamentarnim strankama.