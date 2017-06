HNS-ovac KOJI NIJE HTIO S HDZ-om SASVIM OTVORENO: ‘HNS je nezgodan partner, HDZ će ih iskrcati na prvoj stanici ako im dignu tlak’

Traju pregovori o suradnji HDZ-a i HNS-a. Odlučeno je to sinoć na Središnjem odboru te stranke, tijelu koje je srušilo odluku koju je večer prije donijelo Predsjedništvo. Dio članova HNS-a šokiran je odlukom, a jedan od njih je i istaknuti HNS-ovac Goran Beus Richembergh.

On je danas potvrdio kako ostaje pri svojoj odluci, rekavši kako se čovjeka veže za riječi, a vola za rogove.

Beus Richembergh smatra kako je sinoćnja odluka kraj HNS-a.

‘Ovo je kraj HNS-a’

‘Jučer je oglašeno zvono za kraj HNS-a, stranke kakva je bila, lučonoša slobode i zaštitnik važnih liberalno-demokratskih vrijednosti koje su nerijetko bile zatomljivane u hrvatskom društvu. HNS kao takav više ne postoji, podlegao je sirenskom zovu političke korupcije i prodao svoju političku autentičnost za nekoliko ministarskih i državnotajničkih mjesta deklarirajući da će nastojati promijeniti HDZ. Ali u HNS-u više nema jakih ličnosti koja mogu prenijeti takva pitanja na dnevni red. To Štromar i dvoje nama potpuno stranački nepoznatih ljudi sigurno nisu u stanju’, rekao je Beus Richembergh za N1.



HNS-ovac smatra da će ta stranka u budućnosti doživjeti isto što su doživjeli Most, HSLS i HSS.

‘HNS je nezgodan partner’

‘Pozdravljam tu naivnu želju tako delamiranu da se konačno promijeni HDZ u pristojnu konzervativnu stranku s kojom će liberali moći surađivati, ali ja smatram da su neki drugi prozaični ciljevi i da će ih HDZ iskrcati na prvoj stanici ako mu dignu tlak. HNS je nezgodan partner, HDZ će to demonstrirati otvaranjem vrata na svojem vlaku kao što je to ranije učinio drugim strankama – Most, HSS-u, HSLS-u … Ako se dogodi ta milenijska preobrazba, želim kolegama puno uspjeha u toj zadaći i mesijanskoj ulozi koju su si namijenili’, smatra Beus Richmebergh.

Potvrdio je da odmetnuti HNS-ovci zasad nisu spremni na prelazak u druge tabore.

‘Ja sam još uvijek član HNS-a i očekujem sankcije kojima nam je zapriječeno jučer i čekamo vidjeti službenu demonstraciju moći, a nakon toga ćemo funkcionirati kao neovisni zastupnici. Hvala svima koji nas pozivaju, nije SDP jedini, to znači da nas cijene. Ovoga časa nismo spremni na razgovore takvoga tipa, moramo odgovoriti na pitanja članova koji nam se javljaju izbezumljeni diljem Hrvatske, bili su isključeni iz ovoga i mislim da smo dužni tim ljudima objasniti što se dogodilo. Budite sigurni da nećemo šutjeti kao ni do sada’, kazao je Beus Richembergh.