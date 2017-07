HNS-ov POTPREDSJEDNIK VLADE BRANIO MARIĆA: ‘Ako neki mediji nešto pišu, ne znači da je to uvijek istina’

Zdravko Marić jedva je zadržao fotelju nakon što je oporba na čelu s Mostom tražila njegovu smjenu, smatrajući da je morao znati o lošem financijskom stanju Agrokora i golemim dugovima, iako je tvrdio da s ničim od toga nije bio upoznat. Danas su objavljeni interni dokumenti HBOR-a koji pokazuju da je morao znati kako stoje stvari.

TAJNI DOKUMENTI HBOR-a OTKRILI VELIKI SKANDAL MINISTRA FINANCIJA: Zdravko Marić je lagao da nije znao što se događa u koncernu Agrokor?

Novinari su danas upitali koalicijskog partnera HDZ-a Predraga Štromara, HNS-ovca koji je vodio pregovore s Plenkovićem i člana stranke koja je kao dio oporbe opetovano također tražila Marićevu ostavku, da komentira najnoviji razvoj događaja.

‘Ministar Marić je imao svoju konferenciju za medije i sve je objasnio, tako da ja tu nemam što govoriti. On je izjavio sve što misli i rekao ono što misli, ne’, zapitao se Štromar.



Na pitanje stoji li uz njega, Štromar kaže:

‘Ako neki mediji nešto pišu, ne znači da je to uvijek istina. Treba dati i drugima da odrade svoj dio posla i utvrde je li to istina ili nije. Ja sam siguran da je gospodin Marić danas imao izjavu za medije kako bi uvjerio i vas i nas u ono što je on radio’, kazao je Štromar, prenosi N1.

