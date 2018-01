HNS I MINISTRICA DIVJAK ODGOVORILI BANDIĆU: ‘Informatika se u škole uvodi zato jer živimo u 21. stoljeću’

Bandić je na današnjoj konferenciji za novinare izjavio kako se informatika u škole uvodi da bi se istjerao vjeronauk

Hrvatska narodna stranka (HNS) je kao neistinite i manipulativne odbacila optužbe predsjednika Stranke rada i solidarnosti zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića da Ministarstvo obrazovanja uvođenjem informatike u škole želi izbaciti vjeronauk, ustvrdivši da zagrebački gradonačelnik “iznošenjem niza neistina o hrvatskom obrazovnom sustavu želi ispolitizirati i umanjiti značaj jedne od najvažnijih reformi u Hrvatskoj”.

BANDIĆ: ‘Zašto se od vjeroučitelja Bagarića radi krizna situacija? Uvodi se informatika da bi se istjerao vjeronauk!’

Bandić je na konferenciji za novinare iznio niz neistina o hrvatskom obrazovnom sustavu i optužio Ministarstvo obrazovanja da želi istisnuti vjeronauk iz škola.



HNS tvrdi da govori neistine

“Gospodine Bandiću, informatika se u škole ne uvodi da bi se istjerao vjeronauk, informatika se uvodi jer živimo u 21. stoljeću. Niz neistina koje ste izgovorili o radu stručnih ljudi koji provode reformu obrazovanja samo govore o tome da s temom niste upoznati pa vam predlažem da se primite komunalnih problema i krpanja cesta, a stručnjacima ostavite da nastave raditi svoj posao”, poručio je zagrebačkom gradonačelniku predsjednik zagrebačkog HNS-a Tomislav Stojak.

Osvrnuo se i na Bandićeve ocjene da će obrazovna reforma propasti, istaknuvši da već u rujnu kreće novi obrazovni program kao dio pilot-projekta u čak 70 škola. “Stručnjaci rade na tome, na svu sreću”, ističe Stojak.

Također je odbacio optužbe da nema tko opremiti škole i da se nabava opreme provodi bez natječaja.

MZOS je osigurao sredstva

“Ministarstvo obrazovanja osiguralo je sredstva i proslijedilo ih školama da one same, putem natječaja, nabave opremu koja im treba, i to se uvodi prvi put nakon deset godina. Vjerojatno Bandić želi da se sredstva preusmjere u njegov proračun pa da se natječaji provode na njegov poznato ‘transparentan’ način”, kaže Stojak.

Osvrnuo se i na Bandićevu tvrdnju da je “kurikularna reforma revolucionarna parola i izvanzemaljski smisao bez sadržaja”, poručivši gradonačelniku kako mu je žao što ne razumije da je “kurikularna reforma jedna od najvažnijih reformi u Hrvatskoj, o kojoj ovisi ne samo budućnost naše djece, nego i budućnost zemlje”.

“U Zagrebu, koliko mi je poznato, imate puno derutnih škola i zato vam želim da se primite posla i da ga radite barem upola stručno kao ministrica Divjak i njezina nova ekipa u Ministarstvu obrazovanja”, zaključio je Stojak u odgovoru Bandiću.

Odgovor ministrice Bandiću

Zagrebačkom gradonačelniku odgovorila je danas i ministrica obrazovanja Blaženka Divjak.

“Žao mi je, ali doista ne mogu polemizirati o obrazovnoj reformi s nekim tko ne vlada osnovnim pojmovima i konceptima. Gospodin Bandić je sve svoje adute pokazao onog trenutka kad je na upit Ministarstva o planovima Zagreba za opremanje škola, grad odgovorio s 0 kn”, rekla je za N1 ministrica Divjak.