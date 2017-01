HLADNO VAM JE? Najgore tek stiže – očekuju se najniže temperature u posljednjih pola stoljeća

Posljednja dva dana obilježila je velika hladnoća, jaka bura te oborine. Bura je već jučer ponegdje dosezala olujnu brzinu i orkanske udare podno Velebita, Makarskoj, Brelima, Stobreču, krajnjem jugu Dalmacije…

Iako je ciklona Luce već prošla Hrvatsku te se sada nalazi nad Egejskim morem, velika razlika u tlaku zraka između spomenute ciklone i anticiklone nad srednjom Europom nad našim područjem uzrokuje izrazito vjetrovito vrijeme. Vrhunac bure očekuje se danas, kada podno Velebita najjači udari mogu prelaziti i 200 km/h. Orkanskih udara bit će i u Dalmkaciji, a to će vjetrovito vrijeme biti praćeno daljnjim zahladnjenjem pa će kombinacija temperatura ispod nule te snažnog vjetra davati vrlo izražen osjet hladnoće. Najhladniji dan bit će subota. Iako će vjetar početi slabiti, ponegdje se mogu izmjeriti najniže vrijednosti temperature zraka posljednjih 50-ak godina, prvenstveno u Dalmaciji! Ni nedjelja neće biti bitno drugačija, osim što će vjetar dodatno oslabiti, prognozira Crometeo.

Subota će biti neuobičajeno oštra

Subota će biti najhladniji dan tjedna u Dalmaciji. U većini će dijelova biti suho i sunčano. Još će ujutro biti jake do olujne bure, mjestimice s orkanskim udarima, dok će u drugom dijelu dana ona malo oslabjeti. Minimalne jutarnje temperature zraka od -9 do 15°C, uz obalu i na otocima od -1 do -8. Najviše dnevne temperature u zaobalju od -1 ponegdje u Istri do -9°C ponegdje u Zagori, a uz obalu i na otocima od -4°C ponegdje u Dalmaciji do +3°C na zapadnoj obali Istre.





Nedjelja će biti pretežno sunčana, povremeno uz umjerenu naoblaku, a prevladavat će suho vrijeme. Minimalne jutarnje temperature zraka slične onima u subotu, na sjevernom Jadranu malo više. Najviše dnevne temperature posvuda u porastu i bit će na sjevernom Jadranu, uz obalu i na otocima Dalmacije od 0 do 5°C, u Zagori od -4 do 0°C.

U Dalmaciji će biti i jutarnjih mrazova u prvom dijelu sljedećeg tjedna. Danju će ipak postupno rasti temperatura. Zadržat će se suho sve do kraja tjedna, kada je moguća promjena vremena.

Unutrašnjost će i dalje trpjeti vrlo hladno i vjetrovito vrijeme. Bit će većinom suho i djelomično sunčano, samo ponegdje uz kraći nalet snijega, većinom u planinama.

Puhat će umjeren, oš povremeno i jak vjetar sjevernih smjerova, ali polako će slabjeti u odnosu na petak. Jutarnja temperatura zraka u nizinama od -12 do -6, u gorju i do -20°C. Najviša dnevna temperatura u nizinama od -8 do -4°C, u gorju hladnije.

Nedjelja će donijeti više oblaka te veće šanse za snijeg. Vjetar će oslabjeti, ali i dalje će ostati vrlo hladno. Jutarnja temperatura od -15 do -9°C, u kotlinama i u mjestima uz vedru noć sa snježnim pokrivačem možda i blizu -20°C. Najviša dnevna temperatura većinom od -8 do -2°C, piše Crometeo.