HLADNI VAL NEMA MILOSTI: Jutros u Slatini izmjereno -20, a evo kakvi nas minusi čekaju idućeg tjedna

DHMZ javlja da će danas na Jadranu i u gorju biti pretežno sunčano, u nizinama unutrašnjosti u početku magla i niski oblaci, a zatim se očekuju i sunčana razdoblja, no jutros su diljem Hrvatske dočekane vrlo niske temperature.

Jutros je u 7 sati Zagrebu u Maksimiru izmjereno -10 stupnjeva, a na aerodromu čak -15. U Varaždinu i Čakovcu bilo je -16, u Slatini -20, Virovitici -17 . Daruvar je jutros mjerio gotovo -12 stupnjeva, kao i Bjelovar, dok je u Požegi bilo -16. U Slavonskom je Brodu također bilo -16 stupnjeva, a u Đakovu niskih -19. Isto toliko je izmjereno na osječkom aerodromu, dok je u Vukovaru bilo -15 stupnjeva, a u Karlovcu -12.

Ne očekuju se nove oborine

I ostatak dana bit će suh i hladan, a nove oborine ne očekuju se niti tijekom idućih tjedan dana, javlja Crometeo.

Stabilno vrijeme pratit će nas do kraja tjedna. Na Jadranu sunčano, a danju i relativno toplo vrijeme bit će idealno za radove ili boravak na otvorenom. U unutrašnjosti će biti vrlo hladno, ali suho, često uz maglu i niske oblake. Korisna bi informacija mogla bi biti i da se oborine ne očekuju vjerojatno ni sljedećih tjedan dana.



Vjetar će danas biti slab, na Jadranu slaba do umjerena bura i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka od minus 6 do minus 1, a na Jadranu od 5 do 12 stupnjeva Celzijusovih, javlja DHMZ.

Nastavak ekstremno niskih temperatura

Debeli minusi okovat će Hrvatsku sutra. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će od -18 do -10 °C, ponegdje i niža, a u gorju malo viša. Na Jadranu od -3 do 3, na otocima i jugu malo viša. Najviša dnevna uglavnom od -8 do -2, a na Jadranu od 7 do 13 °C.

Na Jadranu i u višem gorju bit će sutra pretežno sunčano. U nizinama unutrašnjosti mjestimice magla ili niski oblaci koji se mogu zadržati i veći dio dana, te uglavnom suho. Vjetar slab, na Jadranu slaba i umjerena bura i istočnjak.

Ipak, čini se da ni početak idućeg tjedna ne donosi ništa toplije vrijeme.

U ponedjeljak bi u unutrašnjosti moglo biti i do minus 16 stupnjeva celzijevih, a u utorak minus 13. Na Jadranu bi temperature ipak trebale biti nešto više početkom idućeg tjedna, i do 11 i 12 stupnjeva. Mjestimice se očekuje dugotrajna magla i niski oblaci.