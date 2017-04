HLADNA FRONTA: Meteoalarm izdao upozorenje, na Zavižanu 18 sm snijega… Pogledajte što nas čeka ovaj tjedan

Promjenjivo vrijeme u ponedjeljak je donijelo čak 18 cm snijega na Zavižanu.

Kako što je DHMZ najavio, u cijeloj Hrvatskoj u ponedjeljak je promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima, ali i nestabilno pa je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak s grmljavinom.

Vjetar većinom slab, na Jadranu je bura oslabjela. Najviša temperatura od 14 do 19 °C, u gorju malo niža. Ujutro je na Zavižanu izmjereno čak 18 cm snijega.





U utorak će se vrijeme dodatno pogoršati. Promjenljivo do pretežno oblačno s mjestimičnom kišom ili pljuskovima s grmljavinom, osobito sredinom dana i poslijepodne.

U gorskoj Hrvatskoj mjestimice snijeg uz moguće stvaranje snježnog pokrivača. Zapuhat će povremeno umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na Jadranu od sredine dana umjerena i jaka bura i sjeverozapadnjak, a na južnom dijelu većinom jugo.

Jutarnja temperatura od 2 do 7, u gorskim kotlinama i uz slab mraz, a na Jadranu od 6 do 11. Najviša dnevna od 7 do 12, na Jadranu 12 do 17 °C.

Zbog jakog vjetra, za sutra je Meteoalarm izdao žuto upozorenje.

Mali predah, pa opet kiša i hladnoća

Vrijeme neće biti puno bolje ni u srijedu, a tek četvrtak i petak donose vedrije, ali i hladnije temperature (koje će u gorju pasti ispod nule). No za vikend ponovo dolaze naoblaka i pljuskovi.