HHO POZIVA PLENKOVIĆA DA SE OČITUJE O SPORNOJ IZJAVI: ‘Brkić je opet plagirao nečije tuđe nedomišljene ideje’

Izvršni odbor Hrvatskoga helsinškoga odbora (HHO) upozorio je u utorak da izjava zamjenika predsjednika Hrvatske demokratske zajednice i potpredsjednika Sabora Milijana Brkića da nacionalne manjine neće određivati sastav Vlade retorikom odudara od uljuđenog govora u demokratskim društvima i da je u suprotnosti s Ustavom.

HHO poziva predsjednika HDZ-a Andreja Plenkovića da se očituje o toj izjavi, odnosno je li Brkićeva izjava samo njegov osobni politički stav ili službeni stav HDZ-a. Isto to očekuju i od Predsjedništva Hrvatskoga sabora i predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića, čime bi, smatraju, obojica doprinijeli kvaliteti političke higijene u HDZ-u i Hrvatskoj.

Zamjenik predsjednika HDZ-a i potpredsjednik Hrvatskog sabora Milijan Brkić poručio je u ponedjeljak da potpredsjednik Samostalne demokratske srpske stranke (SDSS) Milorad Pupovac i nacionalne manjine neće određivati sastav Vlade te da je ovo hrvatska država u kojoj uz nacionalne manjine, koji imaju ustavom zajamčena prava, odlučuju Hrvatice i Hrvati.

BRKIĆ KOMENTIRAO HASANBEGOVIĆA I NAPAO PUPOVCA: ‘Neće on slagati Vladu. Ovdje odlučuju Hrvati’



Manjine suodlučuju na svim razinama

Navodeći članke Ustava po kojima Brkićevu izjavu ocjenuju kao njemu suprotnom, HHO poručuje da zamjenik predsjednika HDZ-a nije u pravu kad kaže da nacionalne manjine “u Hrvatskoj državi neće odlučivati o vlasti nacionalne manjine nego samo Hrvatice i Hrvati”.

“Najvjerojatnije je gospodin Brkić opet plagirao nečije tuđe nedomišljene ideje budući je očigledno da ne razumije odnos nositelja suvereniteta i nositelja vlasti u Hrvatskoj. Gospodin Brkić dakle nije u pravu kad kaže da nacionalne manjine “u hrvatskoj državi neće odlučivati o vlasti nacionalne manjine nego samo Hrvatice i Hrvati”, stoji u priopćenju HHO-a.

IOHHO-a podsjeća Brkića “i njemu slične” da u Hrvatskoj na svim nivoima izbora, od izbora za Predsjednika Republike do jedinica lokalne uprave uprave suodlučuju pripadnici nacionalnih manjina. “I ne samo oni. Na izborima za lokalne jedinice uprave imaju pravo glasa i svi državljani EU i to ne samo kao aktivni birači nego imaju pravo biti birani na sve dužnosti od županija do općina”, napominju.

PUPOVAC ODGOVORIO BRKIĆU: ‘Danas ih je više posegnulo za mojim imenom…’

Izjava nije u skladu s Ustavom

Podsjećajući da u Hrvatskoj živi više od 300.000 državljana koji su se izjasnili kao pripadnici nacionalnih manjina, ističu da u tom kontekstu Brkićevu izjavu doživljavaju kao negiranje ustavnopravnog poretka RH-a, a posebno štetnim i opasnima po ustavnopravni poredak Hrvatske ocjenjuju to što ta izjava “dolazi iz usta potpredsjednika Hrvatskoga sabora”.

“To je tim opasnije što Brkić zagovara i promovira koncept etničke države i etnocentričnog društva koji pripadaju u ropotarnicu povijesti i ne korespondiraju s modernitetom”, poručuje HHO.

“Konačno, Brkićeva izjava ne odgovara istini. Zastupnici nacionalnih manjina u Saboru doduše ne bitno, utječu na sastav izvršne i zakonodavne vlasti HDZ-a. Ta vlast u Hrvatskoj, u ovom trenutku ovisi o glasovima nacionalnih manjina, kao što je ta ovisila o glasovima nacionalnih manjina u prethodnom mandatu HDZ-a i Mosta pod predsjedanjem Tihomira Oreškovića”, zaključuje HHO u priopćenju.