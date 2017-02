HEROJ NACIJE ILI OPORTUNIST? Sve više roditelja optužuje Slavena za iskorištavanje sina i ostale djece

Za tatu Slavena zna dobar dio Hrvatske, poznat je kao otac koji je preokrenu nebo i zemlju ne bi li pomogao autističnom sinu te postao nada svih roditelja i djece oboljele od tog poremećaja. Bio je uspješan menadžer koji je dao otkaz te prodao sve što ima kako bi se posvetio djetetu.

Nanizao je brojne nagrade, izdao knjige te pokrenuo velik projekt ‘Grad anđela’. Godine 2015. pokrenuo je Udrugu Senzoti koja okuplja roditelje djece s teškoćama, u kojoj su se pružale terapije kojih kronično nedostaje. No, sve je više roditelja koji Slavena Vujića optužuju da je iskoristio situaciju kako bi zgrnuo novac, donosi emisija Provjereno.

‘Dakle, sve ono što je on govorio nije laž, o problemima djece, o problemima sustava, o problemima s kojima se mi susrećemo svakodnevno, to je bila istina, samo je nažalost njegova priča otišla u totalno pogrešnom smjeru’, rekla je Danijela Belašković, mama sedmogodišnjeg Oskara koji ima poremećaj iz autističnog spektra.

Belašković je uplatila članarinu od 150 kuna, a tada su krenuli dogovori za terapije.



Cijena terapija odjednom narasla

‘Nama je prvo rekao za ta tri puta tjedno blok sat je 1250 kuna. Nakon što je Oskar krenuo digao je cijenu na 2100 kuna. Objašnjenje je bilo da je Oskarovo stanje izuzetno teško i da će s njim morati raditi tim terapeuta’, priča Danijela. Kaže i da se taj tim terapeuta nikad nije pojavio.

‘Oskar je na terapije u Senzore išao dva mjeseca. Bližilo se vrijeme godišnjih odmora i Slaven joj je rekao kako će se terapije bez obzira na to normalno odvijati. Nakon otprilike tjedan dana suprug je s djetetom naišao na zaključanja vrata, bez da je itko išta javio’, ispričala je Danijela.

Ona nije jedina koja je izašla u javnost s takvim iskustvom. Druga majka poželjela je ostati anonimna, rekavši kako ‘ne zna na što je taj čovjek spreman’. Zvali su ga zbog senzornih terapija, kojih u njihovu kraju nema. Objasnila mu je da su udaljeni 160 kilometara, a on joj je, kaže, odgovorio da nema problema i da ima povoljne stanove, po 1000 kuna za cijeli mjesec koliko su i planirali ostati. Napomenula je i da je njezin sin osjetljiv na zvukove, a dobila je odgovor da on ima volontere koji će dolaziti po njega kako bi izbjegli buku i stres putovanja.

Platili terapije, a nisu ih dobili

No, ni od volontera ni od smještaja na kraju nije bilo ništa. Ona i suprug, oboje nezaposleni, dovedeni su pred gotov čin te su se morali snalaziti kako su znali i umjeli. Zadužili su se, samo da netko radi s njihovim djetetom. Dogovor je bio mjesec dana, svakim danom po jedan blok sat za tisuću kuna.

Kada su stigli, priča majka, terapeut kojeg im je Slaven odredio otišao je na usavršavanje. Kaže i da je Slaven odmah tražio novac, a porasla je i cijena terapija. One su započele tek drugi tjedan boravka u Zagrebu, no provodila ih je ista osoba koju su vidjeli prvi dan, a ne ona koja je na usavršavanju. Zašto nisu bili u tretmanu čim su došli, nije joj bilo jasno.

Terapeuti davali otkaz jedan za drugim

Terapeuti su, govori nadalje majka, polako odlazili jedan za drugim. Nakon četiri tjedna više nije imao tko provoditi terapiju.

U Senzorima su radila četiri terapeuta, dvoje s ugovorom i dvoje na crno. Ovih se dana skrivaju jer, kako kažu, Slaven ih je dovodio u neetične i neprofesionalne situacije.

‘Ako dijete netko dovede na procjenu, onda to mora biti procjena po stručnim uzusima s mjernim skalama koji su znanstveni instrumenti. To je bio konstantan izbor svađe jer je Slaven opstruirao svaku procjenu’, kaže jedan od njih. Tvrdi da je najzanimljivije to da je te procjene roditeljima prezentirao kao stručne procjene, a terapeutima govorio da su to procjene u smislu ‘čisto da oni popričaju i vide dijete’.

Cijena rada bila je ispodprosječna, a oni koji su radili honorarno to su činili za 50 kuna po satu. Terapeuti koji su nekad radili za njega kažu kako je financijski segment posla vodio upravo Slaven.

Nakon što su obećanja propala, kao i dogovor za terapije, obitelj iz Slavonije tražila je barem potvrdu kako bi od HZZO-a mogli tražiti kompenzaciju putnih troškova. Ni od toga ništa, kaže majka koja je željela ostati anonimna.

Vujić odbacuje sve optužbe

Vujić je komentirao navedene optužbe te sve demantira. Iako roditelji tvrde kako su novac davali njemu, on kaže kako su plaćali terapeutima.

Vujić je organizirao i dolazak logopedinje i neuropsihijatrice Danijele Helc iz Beograda, koja je napravila preglede djece. Jedan takav pregled stajao je 450 kuna.

Helc je kasnije napisala pismo objašnjenja, budući da su je roditelji optužili za prijevaru. Potvrdila je njegovu autentičnost. Ona je po pregledu tražila 20 eura, dok je on za dva dana naručio 28 obitelji kojma je naplatio po 450 kuna.

‘Gospođa Helc je naplaćivala svoj pregled kako je naplaćivala, znači ona je rekla svoju cijenu, ona je dobila, međutim taj pregled nije od strane udruge plaćan nego od strane roditelja’, odgovara Slaven.

No, postoji uplatnica baš za taj pregled koja demantira njegov argument te pokazuje kako su roditelji na račun Udruge uplaćivali novac za pregled. Također, gospođa Helc je preporučila koje dijete treba poslati uzorak kose na laboratorijsku analizu za teške metale u organizmu. Roditelji nalaze nikada nisu dobili.

‘Ja samo pomažem roditeljima’

‘Ja sam samo bio taj koji pomaže roditeljima da odrade te pretrage i predložio sam ako već ima 15, 20 djece da rade istu pretragu da odradimo na jedan način zajednički’, rekao je Slaven, koji na pitanje što se dogodilo s nalazima koje roditelji nikad nisu dobili odgovara:

‘Što se tiče odgovornosti za te pretrage s obzirom na to da je riječ o laboratorijima, američkima, odnosno nizozemski je bio u pitanju, mi kao udruga i ja kao osoba nisam mogao ni potpisati te pretrage s obzirom na to da se traži stručna osoba koja je zastupnik tog djeteta u procesu tog traženja informacija’, kazao je.

Potkraj 2015. o Senzorima se u Zagrebu više ne čuje, no otvara se prostor u Splitu te se na Facebooku pojavljuju isti statusi – skupljaju se donacije za opremanje senzorne sobe.

Roditelji donirali većinu opreme

Mama Danijela kazala je kako su većinu didaktičkih igračaka donirali sami roditelji, dok Slaven kaže kako je sva oprema spremljena u njihovom obiteljskom centru te dodaje da se zapravo radi o njegovoj kući u Igrišću.

Roditelji su plaćali terapije, prostori su donirani, ni Senzori Zagreb ni Senzori Split ne rade.

‘Ja sam razmišljala kako ja njega mogu prijaviti, što mogu napraviti? Zapravo ne mogu ništa jer sam ja njemu platila donaciju, dakle ja ne mogu nigdje dokazati da je meni taj čovjek ostao dužan novac’, rekla je Danijela, dok terapeut koji je nekad radio za Vujića kaže kako svi koji su tamo radili žele zaboraviti to razdoblje.

Dao otkaz kako bi se posvetio sinu, a sad ima posla preko glave

Imao je ukupno devet tvrtki, neke su sad u blokadi, a neke u stečaju. Otkad se pojavio u javnosti imao je pet Facebook profila, četiri web stranice, dvije udruge, izdao je knjigu, a ima i tvrtku koja se bavi izdavaštvom. Sve je to u njegovu vlasništvu.

Prvo je dao otkaz kako bi se posvetio sinu, a sada grca u poslu. Kako je do toga došlo?

‘Ja sam dao otkaz da bih se posvetio sinu i drugoj djeci. Da sam se htio samo sinu posvetiti ja bih zadržao posao, pokušao zaraditi što više novca i uložiti u obrazovanje i napredak svog sina, ali odlučio sam se baviti drugom djecom’, rekao je Vujić.

Ljudi koji su surađivali s njim nemaju za njega lijepe riječi

Ekipa Provjerenog razgovarala je s njegovim bivšim kolegama, bivšim šefovima, poslovnim partnerim te utjecajnim ljudima iz svijeta borilačkog sporta. Svi se slažu u jednom – Slaven Vujić daleko je od osobe kakvom se prezentira u javnosti.