HEROJ KOJI NIJE PRVI PUT RISKIRAO ŽIVOT DA BI SPASIO DRUGE: ‘Da sam oklijevao, pitanje je bismo li ga pronašli’

Nakon što se jučerašnje tradicionalno novogodišnje kupanje na Pećinama pretvorilo u tragediju kad su dvojica sudionika novogodišnjeg kupanja smrtno stradala, dok su trećeg uspjeli reanimirati te je izvan životne opasnosti, vatrogasci su progovorili o ovoj vrlo opasnoj i teškoj intervenciji.

11 vatrogasaca stigli s tri vozila i spašavali utopljenike

Voditelj smjene u vatrogasnoj postaji Vežica u Rijeci, Dino Škamo, jedan je od 11 vatrogasaca koji su stiglo s tri vatrogasna vozila i spašavali utopljenike na riječkim Pećinama.



‘Dojava je upućivala na to da je riječ o ozbiljnoj stvari te da su potrebni brzina i odlučnost. Zatekli smo mnogo ljudi u kupaćim kostimima. Nekolicina ljudi bila je u moru, a nekolicina je te iste ljude pokušavala izvući iz mora. Sve što smo vidjeli upućivalo je na opasnu situaciju, nimalo lijepu niti ugodnu’, rekao je Škamo za 24 sata.

U ronilačkom odijelu uskočio u more i tražio unesrećenog

Vatrogasci su, priča Škamo, odmah podijelili zadaće: neki su zbrinjavali ljude koji su već bili vani, a neki su spašavali one u moru. On je bio jedan od onih koji su odmah obukli ronilačko odijelo i uskočio u more u potrazi za utopljenikom. Sve je trajalo oko 15 minuta, a bilo je jako teško zbog ogromnih valova i jakog juga. Plivanje je otežavalo i ronilačko odijelo u koje je bio odjeven.

‘Prije ulaska u more, mene i kolegu vatrogasca more je toliko zapljusnulo da nas je bacilo na hotel, a iz ruku su mi ispale peraje i pale u more. Nasreću, uspio sam ih uloviti. Dobrano sam se nagutao mora, nekoliko trenutaka smo i ja i unesrećenik bili ispod površine. Nisam toga bio ni svjestan, dok mi kolege nisu pokazali slike. Bila je to opasna, zahtjevna intervencija. Da sam oklijevao i čekao, njega bi jugo vjerojatno odnijelo prema pučini i pitanje je bismo li ga više pronašli’, ispričao je.

Ovom hrabrom vatrogascu ovo nije bila prva takva akcija spašavanja utopljenika. Jednu je ženu i muškarca prošle godine spašavao iz jezera na Grobničkom polju, nakon čega je dobio i nagradu Hrvatske vatrogasne zajednice. U toj je nesreći žena ipak poginula, a njezin je instruktor bio ozlijeđen, a Škamo ga je spasio, piše 24 sata.

