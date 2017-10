HEPATITIS A HARA EUROPOM: Epidemija zahvatila 19 zemalja, a u Hrvatskoj nema cjepiva za tu bolest

Od početka ove godine pa do kolovoza Europskom centru za prevenciju i suzbijanje bolesti (ECDC) prijavljeno je ukupno 11.212 laboratorijski potvrđenih slučajeva hepatitisa A zabilježenih u 19 zemalja.

Ta brojka predstavlja čak četverostruki porast u odnosu na prosječan godišnji broj prijava zabilježenih od 2012. do 2015. godine, što potvrđuje da je već 2016. godine krenula emidemija te bolesti, priopćio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ). U Hrvatskoj je od početka 2017. godine zabilježeno 25 oboljelih od hepatitisa A, od čega je 15 muškaraca i 10 žena. U prosjeku je oboljelo 4,3 puta više muškaraca od žena, iako se udio oboljelih muškaraca posljednjih mjeseci smanjuje.

Gay populacija izloženija riziku zaraze

Od početka lipnja 2016. godine, kada je započela epidemija, do kraja rujna 2017. godine u 20 država EU/EEA je prijavljeno 2.873 oboljelih od hepatitisa A za koje je laboratorijski potvrđeno da su epidemijski povezani. Među oboljelima za koje je poznat podatak o spolu (njih gotovo 90 posto) je 9,3 puta više muškaraca nego žena. Među oboljelima za koje postoji podatak o spolnoj orijentaciji, 76 posto čine muškarci koji imaju spolne odnose s muškarcima, što ukazuje da je MSM populacija (kratica od “men who have sex with men”) u većem riziku za zarazu hepatitisom A.

Kao rezultat širenja ove epidemije zabilježen je povećan broj oboljelih žena, djece i starijih osoba, uz usporedno i nadalje prisutno bilježenje zaraze u muškaraca. Slovačka je, primjerice, u ovoj godini prijavila 13 epidemija hepatitisa A među pripadnicima manjinskih skupina poput one romske, bez dokaza da se radi o jednom od tri epidemijska soja virusa zbog nedostatka podataka o sekvenciranju uzročnika. Češka i Grčka su jedine zemlje u kojima je zabilježen povećan broj oboljelih od hepatitisa A s podjednakim brojem oboljelih muškaraca i žena. U Grčkoj i Italiji su zabilježena grupiranja oboljelih kod kojih je moguća povezanost s konzumacijom morskih plodova, no nedostaju podaci o sekvenciranju uzročnika da bi se mogli povezati sa sojevima uzročnika aktualne epidemije – navodi se u priopćenju HZJZ.



Svi navedeni podaci ukazuju na epidemiju koja još uvijek traje i na činjenicu da se u budućnosti može očekivati još oboljelih od hepatitisa A u Europi i u Hrvatskoj.

HALMED zatražio interventni uvoz cjepiva

Slijedom toga, Hrvatska agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) zatražila je interventni uvoz cjepiva protiv hepatitisa A. Novi list piše da im je, na pitanje zašto je zatražen interventni uvoz cjepiva, iz HALMED-a odgovoreno da već dulje vrijeme u Hrvatskoj nije moguće kupiti cjepivo protiv hepatitisa A za djecu.

“To je uobičajen postupak pri nestašici nekog lijeka na tržištu – da HALMED obavijesti sve nositelje dozvole za promet na veliko lijekovima o potrebi unosa cjepiva u Hrvatsku”, odgovorili su iz HALMED-a.

HALMED je još prošloga tjedna obavijestila veletrgovce lijekovima da je od HZJZ primila obavijest o potrebi hitne nabavke cjepiva protiv hepatitisa A, dječje formulacije, te ih pozvao da u što je moguće kraćem roku prikupe informacije o dostupnosti cjepiva u drugim zemljama.

Vrlo zarazna bolest jetre

“HALMED stoga poziva sve veleprodaje da, sukladno mjerama nužnim za očuvanje ljudskog zdravlja, u što je moguće kraćem roku prikupe informacije o dostupnosti cjepiva protiv hepatitisa A, dječja formulacija i cjepiva protiv hepatitisa A za odrasle u drugim zemljama te da ih dostave HALMED-u. Slijedom navedenog, HALMED će u suradnji s HZJZ-om razmotriti stavljanje u promet dostupnih cjepiva temeljem suglasnosti za uvoz/unos lijeka koji nema odobrenje za stavljanje u promet u Republici Hrvatskoj (postupak tzv. “interventnog uvoza”) u svrhu osiguranja primjerene opskrbe hrvatskog tržišta lijekovima”, stoji u obavijesti HALMED-a.

Hepatitis A ili zarazna žutica je akutna, vrlo zarazna bolest jetre s prosječnom inkubacijom od 28 dana no ona može potrajati i do 50 dana. Osoba je zarazna u drugoj polovici inkubacije, dok još nije razvila simptome pa sve do kraja prvog tjedna žutice. Virus se prenosi kontaminiranom vodom, hranom, prljavim rukama ili feko-oralnim putem među bliskim kontaktima – kućnim, spolnim ili kontaktima u kolektivima kao što su vrtići i škole. Skupine pod većim rizikom za zarazu su primatelji zaraženih krvnih pripravaka, osobe koje koriste droge injektiranjem, muškarci koji imaju spolne odnose s osobama istog ili oba spola i beskućnici.