HEP-OVCI PRIJETE ŠTRAJKOM I ISKAPČANJEM STRUJE: Pogledajte kakva sve prava i povlastice imaju

Najava potpredsjednice Vlade i ministrice gospodarstva, poduzetništva i obrta Martine Dalić da će Vlada pripremiti zakon koji će omogućiti prodaju četvrtine dionica HEP-a (uz jednu dionicu manje kako bi država zadržala kontrolu nad tvrtkom) nije naišla na odobravanje sindikata u HEP-u.

Štoviše, predsjednik Strukovnog sindikata radnika HEP-a Tehnos Denis Geto protivi se toj odluci i upozorava da su radnici spremni na štrajk pa i neke drastične poteze poput isključivanja struje.

Prosječna plaća čak 12.000 kuna bruto!?

Glas Slavonije piše kako je posve legitimno da radnici HEP-a pokušaju zaštititi svoja prava, posebice kada se zna da ona nisu mala u usporedbi s drugim državnim tvrtkama, a naročito u usporedbi s onima koji rade kod privatnika. Njih oko 11.000 imaju, pak, mnogo toga o čemu većina drugih može sanjati.

Prosječna plaća prema podacima Fine u djelatnosti opskrbe električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji iznosi 7294 kuna neto, što je 45 posto više od hrvatskog prosjeka, no za HEP se kao prosjek spominje čak i iznos od oko 12.000 kuna (bruto).



Osim toga, prema kolektivnom ugovoru radnik ima pravo na dodatak za godišnji odmor u iznosu od 2500 kuna, koji se isplaćuje se u lipnju s plaćom za svibanj. Također, poslodavac radnicima za Uskrs isplaćuje u naravi iznos od 400 kuna te uoči Božića 1200 kuna. Ako radnik dulje od 30 dana obavlja poslove za poslodavca na terenu, tj. izvan mjesta svoga prebivališta, ali i izvan sjedišta organizacijske jedinice poslodavca u kojoj radi, ima pravo na terenski dodatak u iznosu od najmanje 170 kuna po danu.

Naknade, otpremnine, jubilarne nagrade…

Ako poslodavac ima potrebu za radom radnika čije je mjesto prebivališta izvan mjesta rada radnika, takav radnik ima pravo na naknadu za odvojeni život od obitelji u iznosu od najmanje 1000 kuna mjesečno. Prigodom odlaska u mirovinu radnik ima pravo na neto otpremninu u iznosu 1/8 bruto prosječne mjesečne plaće za svaku godinu neprekidnog trajanja radnog odnosa.

Radnik kojem poslodavac otkazuje nakon dvije godine neprekidnog rada, osim ako se otkazuje iz razloga uvjetovanih ponašanjem radnika, ima pravo na neto otpremninu u iznosu 60 posto bruto prosječne mjesečne plaće radnika ostvarene za zadnja tri mjeseca prije prestanka ugovora o radu, a za svaku navršenu godinu neprekidnog trajanja radnog odnosa u HEP-u. Prema aktualnom planu preustroja HEP ODS-a, iz tvrtke bi trebalo otići do 1500 ljudi. Prema dosadašnjem receptu, može se računati na oko 400 milijuna kuna otpremnina, piše Glas Slavonije.

No, tu nije kraj povlasticama koje imaju zapsoleni u HEP-u. Ondje se dobivaju i takozvane jubilarne naknade koje se kreću od 1500 kuna za deset godina staža do 5500 kuna za 45 godina staža.

Poslodavac im plaća dopunsko zdravstveno osiguranje

Nadalje, prigodom božićnih blagdana radnicima se isplaćuje novčani iznos, ili daje dar u iznosu od najmanje 600 kuna neto za svako dijete u dobi do 15 godina, a radnik ima pravo na jednokratnu potporu za rođenje djeteta u iznosu od 3326 kuna neto.

HEP-ovci (ili njihove obitelji) imaju i pravo na pomoć u slučaju smrti radnika u iznosu od 15.500 kuna, smrti supruga/supruge ili životnog partnera te djeteta radnika u iznosu od 5000 kuna, smrti roditelja radnika u iznosu od 3000 kuna, ostvarenog prava na invalidsku mirovinu, ili prava na profesionalnu rehabilitaciju u iznosu od 2500 kuna kuna, neprekidnog bolovanja duljeg od 180 dana u iznosu od 3500 kuna, po 3500 kuna za prvih šest mjeseci rodiljnog/roditeljskog dopusta, a potom 3500 kuna za korištenje dopusta od 6. do 9. mjeseca djeteta pa isto toliko od 9. do 12. mjeseca. Nakon toga radnik koji koristi rodiljni/roditeljski dopust dobiva po 3500 kuna svakih šest mjeseci do 36. mjeseca života djeteta. Među pravima u kolektivnom ugovoru stoji i da će radnici biti osigurani u slučaju ozljede pri radu ili profesionalne bolesti te da imaju dopunsko zdravstveno osiguranje koje za njih sklapa poslodavac.

Oni koji se spremaju u mirovinu, a za to im nedostaje pet godina, zadržavaju do prestanka ugovora o radu, najmanje plaću na temelju koeficijenta radnog mjesta za koje je imao sklopljen ugovor.

Na sportskim igrama odjeveni bolje od prve momčadi Cibone

I radnici koji nisu zaposleni na puno radno vrijeme imaju povlastice i zajamčena materijalna prava: puni iznos troškova za prijevoz, nagradu za dugogodišnji rad kod poslodavca, izvanrednu pomoć, puni iznos dodatka za godišnji odmor, puni iznos isplate u povodom Božića i Uskrsa, puni iznos dodatka na plaću za neprekidni radni staž kod poslodavca, puni iznos dodatka na plaću na ukupni radni staž te puni iznos dodatka za prehranu.

U medijima se pisalo kako radnici HEP-a na radničke sportske igre dolaze o trošku tvrtke odjeveni “bolje od prve momčadi Cibone”.

Priča se također kako je lani, u vrijeme skijaške sezone, pun autobus HEP-ovaca predvođenih predsjednikom Uprave Pericom Jukićem, otišao na skijanje. Iz poduzeća je tada, na novinarski upit, odgovoreno da je “desetero radnika HEP-a uzelo godišnji odmor te otišlo na izlet u vlastitom aranžmanu bez ikakvih troškova HEP-a”.