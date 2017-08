HEP-ovca NA POSLU NAPALI STRŠLJENI, A TVRTKA MU SE IGRA S BOLOVANJEM: ‘Bio sam klinički mrtav, imam trajne posljedice, uništen mi je spolni organ…’

Imoćanin Željko Tomasović koji je 31-godinu radio za HEP prije dvije godine, dok je radio na terenu, doživio je napad roja stršljena zbog čijeg je otrova, kako sam kaže, bio šest sati klinički mrtav te još i danas trpi strašne posljedice. No, iz takta ga je najviša izbacila nehumanost njegovih šefova koji su ga, da bi dobio manju naknadu prebacili na ‘PTSP bolovanje’.

Napad se dogodio na predjelu Gradina kod Aržana kad se Tomasović popeo na drveni stup kako bi odvojio žice od glavnog voda, a na visini od metar i pol bilo je gnijezdo stršljena koji su ga napali. Izboli su ga 20-ak puta po licu, vratu i rukama, a kako je bio alergičan, pao je u anafilaktički šok, piše Slobodna Dalmacija.

“Bija san šest sati klinički mrtav, doktor nije moga virovat da san se probudija. Od otrova tih beštija ostale su mi trajne posljedice, uništeni su mi živci, spolni organ, gubin snagu u rukama i nogama. Od tog dana san na bolovanju, prvo je to bilo zbog ozljede na radu, šta ovo šta mi se dogodilo i je, a onda su prominili da sam na bolovanju zbog PTSP-a jer je tad niža naknada za bolovanje i neman pravo na rentu! Bogati, a nisan ima PTSP kad san, bez obzira na to šta san bija u Domovinskom ratu, radija, tad im to nije smetalo”, rekao je ogorčeni Tomasović kojeg šefovi nisu niti nazvali otkad mu se dogodila nesreća na radu.

Podignuo tužbu protiv HEP-a

“Čist san ka sveto ulje, ne prezam prid nikim i svakome od mojih šefova ću reć ono šta ih ide. A to je da me boli njihov odnos i odnos firme prema meni ka radniku koji je 31 godinu u HEP-u i koji je nastrada radeći svoj posa. A otkad mi se to dogodilo, niko me od njih nije nazva, pita jel šta triba. Pari da san pas, a ne čovik”, rekao je Tomasović.



Preko odvjetnika Petra Bačića postigao je da mu vrate punu naknadu, no u HEP-u i dalje tvrde da je uzrok PTSP.

Niti jednom ga nisu nazvali i pitali kako se osjeća nakon napada

“Papire za utvrđivanje invalidnosti prida san još u prvi misec i od tada ni glasa. I još moran reć, kad su me mrtvog gonili iz Aržana za Split, digli su mi koeficijent, tako da mi je plaća nekih iljadu kuna veća. Mislili su da će me time zalipit, da ću šutiti. Kad san izaša iz bolnice, direktor Kraljević primija me i obeća novčanu pomoć, koju naravno nikad nisan dobija. A drugi san put mora potezati stranačke veze da dođen do njega”, rekao je Željko za Slobodnu, dodajući da je prije godinu dana pokrenuo tužbu za naknadu štete, u kojoj traži oko 450 tisuća kuna.

U HEP-u smatraju kako osnove za tužbu nema jer, tvrde da ne postoji njihova odgovornost smatrajući da je “u konkretnom slučaju napad stršljena viša sila na koju tuženik kao poslodavac nije mogao utjecati niti je njene posljedice mogao izbjeći, unatoč provedenoj zaštiti na radu”, ali i to da je “zatraženi iznos nerealno i previsoko određen”.