HEDL O POKUŠAJU PODMIĆIVANJA: ‘Kada je to učinio SDP-ovac Sabo svi su HDZ-ovci odmah reagirali, a sada svi šute’

O mitu koji mu je ponudio moćni slavonski HDZ-ovac Franjo Lucić kako ne bi objavio tekst o sumnjivom poslovanju njegovih tvrtki, novinar Telegrama Drago Hedl kaže da je to bilo prvi puta da mu netko nudi ‘keš’, iako se već dugo bavi istraživačkim novinarstvom.

“Nudilo mi se ranije, ali u vidu usluga tipa ‘prebit ću te, razbit ću te’. Prvi put sada mi je netko nudio keš. Bio sam potpuno u šoku zbog te ponude i zato sam i zamolio da Lucić to ponovi. On je to napravio jasno i eksplicitno, tako da nema nikakve dvojbe što je učinio”, kazao je Hedl gostujući u emisiji ‘Hrvatska uživo’ na Hrvatskoj radioteleviziji.

USKOK RADI NA SLUČAJU MOĆNOG HDZ-ovca: Objavili što poduzimaju nakon što je otkriveno da je pokušao podmititi novinara Telegrama

“Objavio sam snimku jer birači to moraju znati”

Hedl je tekst o Lucićevim tvrtkama pripremao i u međuvremenu objavio na Telegramu, a nakon što je Telegram objavio da je Lucić Hedlu ponudio novac u zamjenu za obustavu objave teksta te snimku tog razgovora, saborski je zastupnik iz Pleternice podnio ostavke na dužnosti predsjednika Županijskog odbora HDZ-a Požeško-slavonske županije, člana Nacionalnog vijeća i Središnjeg odbora stranke, ali ne i saborskog zastupnika.



Na snimci se jasno čuje kako Lucić kaže Hedlu da mu je spreman platiti triput više od honorara kojeg će dobiti za tekst, ako odustane od teksta. Hedl je u ‘Hrvatskoj uživo’ objasnio zašto je odlučio objaviti tu snimku.

“Smatram da je iznimno važno da hrvatska javnost čuje što je saborski zastupnik i do nedavno vrlo visoki dužnosnik vladajuće stranke nudio. Prevagnuo je interes javnosti. Birači moraju to znati jer iz njihovih plaća se financiraju i plaće saborskih zastupnika”, kazao je Hedl.

Lucić je, pak, odbio poziv u emisiju ‘Hrvatska uživo’ rekavši da će sve reći “kada dođe vrijeme”.

MOĆNI HDZ-ovac PODNIO OSTAVKU: Snimljen kako novinaru nudi mito, evo što kaže nakon što je ulovljen

Nema razloga da Lucić ne bude osuđen kao i Sabo

Hedla je iznenadio izostanak reakcije Lucićeve stranke te podsjetio kako je HDZ žurno reagirao kada je bivšeg SDP-ov vukovarskog gradonačelnika Željka Sabu tajno snimila HDZ-ova vijećnica Marija Budimir kako joj nudi mito te snimku objavila. Ta je snimika kasnije bila dokaz na sudu koji je Sabu osudio na zatvorsku kaznu.

“Nakon tog slučaja nije bilo člana HDZ-a koji nije to komentirao, koji nije podržao Mariju Budimir i s pravom. Obratio sam se istoga dana HDZ-u i molio da mi netko da izjavu, no to se do sada nije dogodilo”, kazao je Hedl.

Dodao je da očekuje reakciju pravne države jer bi, kaže, bilo loše da se zakon primjenjuje selektivno te ne vidi razlog da i Lucić poput Sabe ne završi u zatvoru.

REAKCIJE NA LUCIĆEVO NUĐENJE MITA: ‘HDZ opet po starom, ovo podsjeća na vrijeme Sanadera’