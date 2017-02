HDZ USTAO PROTIV VLASTITOG MINISTRA: ‘Mi ulažemo gospodarstvo grada, a on nam vraća vojsku’

Dok žitelji Ploča planiraju razvoj svog grada ulažući milijune u projekte koji bi podigli turizam i osigurali zapošljavanje, ministar Krstičević u tamošnje objekte, sada predviđene za gospodarski ratzvitak, planira vratiti vojsku. Stoga su se protiv njega ustali i njegove stranačke kolege.

Predsjednik Gradskog vijeća u Pločama Davor Mihaljević pozvao je svoje sugrađane, neovisno o političkoj priopadnosti da podgnu svoj glas protiv povratka vojske u objekte u Pločama, što u planu ima ministar Damir Krstičević.

Informacija je posebice zanimljiva jer je Mihaljević član Županijskog HDZ-a koji je na vlasti, te ide protov Krtičevića iako je njegov stranački kolega. No, ministar se oglušio na sve njegove dosadašnje pozive u kojima mu je želio ukazati kako potez Ministarstva ugoržava sve planove Pločana u gospodarsko ulaganje tog grada. “Bez obzira na to koja je vlast, nama je ovo važno jer to znači perspektivu razvoja Ploča. Vrati li se vojska u te objekte svi naši planovi padaju u vodu”, kaže Mihaljević za Dnevnik.hr.

Marina, hoteli, starački dom…

Mihaljević tvrdi da je vraćanje vojske u napuštene vojne objekte u Pločama zacrtano u tekstu Dugoročnog plana razvoja Oružanih snaga koji bi se do travnja trebao naći na potvrđivanju u Vladi.



Informaciju su, kaže, dobili kroz razgovore i dopise s ministarstvima i državnim tijelima. “Tako smo i saznali da ministar Krstičević ide dalje s tim iako to bitno utječe na razvoj našeg grada. Pokušali smo s njim razgovarati, pisali smo im dopise, ali nismo dobili nikakav odgovor”, kaže Mihaljević opisujući kako je prostornim planom grada određeno da se na području uz obalu gdje su bili vojni objekti izgradi marina s 400 vezova s hotelsko-turističkim objektima. Grad je, dodaje, u eleborate već uložio milijunski iznos, a zainteresiranih za gradnju je mnogo.

Na području vojarne Neretva koja se nalazi na 65.000 četvornih metara, koja je opremljena kompletnom infrastrukturom i zgradama, u planovima za aktivaciju tog prostora moguće je sve, od staračkog doma, objekata usmjerenih palijativnoj skrbi, dnevne bolnice i slično. Za to, kaže Mihaljević, postoji interes građana i investitora koji su predstavnicima gradskih vlasti razgovarali u nekoliko navrata, no ustraje li MORH u namjeri da vrati vojsku u te objekte, svi im planovi padaju u vodu.