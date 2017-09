HDZ USRED LJETA BIVŠEG TAJNIKA UHLJEBIO U DRŽAVNU TVRTKU: Čuljak u 59. godini zagrizao u novi karijerni izazov

Bivši politički tajnik HDZ-a Tomislav Čuljak u 59. je godini krenuo u novi karijerni izazov.

Na natječaju objavljenom usred ljeta zaposlen je na neodređeno vrijeme u državnoj tvrtki Odašiljači i veze. Ondje obavlja funkciju savjetnika Uprave.

A upravo tu tvrtku posjetili su resorni ministri zbog otvaranja jednog obnovljenog dijela zgrade pa su njihov posjet novinari iskoristili kako bi nadležne upitali je li usred brojnih uhljebljivanja u državnu službu i Čuljak klasičan primjer.

Na pitanje koliko se ljudi javilo na natječaj te po čemu je Čuljak bio kompetentniji od drugih direktor OiV-a Mate Botica je odgovorio: “Natječaj kao i svi natječaji koji se objavljuju na našim internetskim stranicama, gospodin Čuljak se javio, zadovoljio sve kriterije”.



Na pitanje da je bilo dosta kritika da je to u principu čisto uhljebljivanje Botica je dodao: “Ne ja to ne bi tako nazvao to je dosta grub izraz, a drugo kolega Čuljak je itekako kompetentan”.

Čuljak, svojedobno politički tajnik HDZ-a dok je stranku vodio Tomislav Karamarko – prema imovinskoj kartici važi za jednog od najbogatijih HDZ-ovaca – sa satelitima i odašiljačima baš i nema puno veze. Za oporbu, njegovo je zapošljavanje uvredljivo i bezobrazno.

“Klasično političko uhljebljivanje, ali na najjače, dakle imate legitimna uljebljivanja na mjesta državnih tajnika koja su prolazna “, kazao je za RTL SDP-ov Siniša Hajdaš Dončić.