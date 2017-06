HDZ U ŠOKU, ALTERNATIVA NE POSTOJI… ‘Tako je bilo i s Karamarkom, opet smo digli ruke kao guske vjerujući šefu’

U HDZ-u su već su raspravljali o raspodjeli ministarstva, a onda je zavladao šok. ‘Kao guske smo digli ruke, vjerujući šefu stranke’ , zgraža se jedan član predsjedništva…

Predsjedništvo HDZ-a jednoglasno je podržalo Andreja Plenkovića da HNS-u ponudi mjesta u Vladi, no HNS-ovci su to glatko odbili.

PLENKOVIĆ: ‘Imam stopostotnu podršku svih nazočnih članova Predsjedništva za koaliciju s HNS-om’

IVAN VRDOLJAK PODNIO OSTAVKU! HNS NE IDE U KOALICIJU S HDZ-om: ‘Bilo je jasno da će se stranka podijeliti, ja to nisam mogao dozvoliti’



Članovi Predsjedništva koji su jučer iz središnjice otišli uvjereni da Plenković drži situaciju s HNS-om pod kontrolom, sinoć su ostali konsternirani.

“Drugi put smo kao guske digli ruku vjerujući šefu stranke da je sve dogovorio. Tako je bilo s Karamarkom, tako smo sada napravili i s Plenkovićem. Slušao sam Vrdoljakovu izjavu koji je rekao da je HNS odbio nevjerojatnu ponudu HDZ-a, a najapsurdnije jest to što mi kao članovi Predsjedništva nismo znali što im je Plenković točno ponudio” komentirao je sinoć jedan član Predsjedništva. No usprkos tome što im Plenković nije otkrio što sve nudi HNS-u, , koliko su HDZ-ovci bili uvjereni da će Vrdoljak “riješiti stvar” govori i to što su članovi Predsjedništva ozbiljno raspravljali o tome koja ministarstva nikako ne treba prepustiti HNS-u

Plenković, doznaje Večernji, na Predsjedništvu nije spominjao druge opcije osim Vlade s HNS-om, a kao jedina alternativa spomenuti su novi izbori s nedefiniranim datumom održavanja. Ostaje samo pitanje hoće li izbori biti u srpnju ili rujnu.

Plenković može pokušati dobiti tijesnu većinu kako bi pokrpao Vladu, a onda tražiti širu potporu u Saboru. Nitko iz kruga Andreja Plenkovića nije ni službeno ni neslužbeno decidirano rekao koji je scenarij izvjesniji, ali većina u HDZ-u kaže da su novi izbori realnost, i to što prije, dakle možda već u srpnju.

I Index piše kako im je “pouzdani izvor iz vrha HDZ-a potvrdio da je pala odluka da se ide na nove izbore” . Doduše, ističe kako unatoč odbijenici HNS-a HDZ ima većinu, ali je pretanka.