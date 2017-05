HDZ U POTRAZI ZA NOVOM VEĆINOM: HSS-u su dali velikodušnu ponudu, ali novi izbori su i dalje opcija – navodno je aktualan datum usred ljeta

HDZ nastavlja razgovore s parlamentarnim strankama o preslagivanju većine. Vrh HDZ-a je navodno pregovore s HNS-om ostavio sa strane kako im to ne bi prouzročilo raskol u stranci. Čini se da im je sada HSS preostao kao saveznik za buduću suradnju, a navodno je HDZ-ov Josip Đakić jučer rekao da im nudi četiri ministarstva i mjesta za sedam državnih tajnika te da bi trebali dobro razmisliti o suradnji.

Đakić snubi HSS govoreći da će se ta stranka najbolje afirmirati uz suradnju s HDZ-om.

‘Bilo bi im dobro da idu dalje s nama’, rekao je.

Beljak: ‘U samo mjesec dana su promijenili mišljenje o HSS-u’

Šef HSS-a Krešo Beljak iznenađen je tom ponudom jer nije znao da bi im HDZ to mogao predložiti i, kako kaže, promijenti mišljenje o HSS-u u samo mjesec dana. No Andrej Plenković ima plan suradnje jer mu suradnja s HNS-om ipak nije najbolja opcija. Tako počinje ‘operacija HSS’, piše Jutarnji.



‘U njegovoj Virovitičko-podravskoj županiji HSS je bio u suradnji s HDZ-om osam godina, a uoči lokalnih izbora htjeli smo obnoviti tu suradnju, no HDZ to nije htio, pa me sada Đakić ugodno iznenadio’, kaže Beljak, čija je stranka trenutačno partner SDP-a.

Iako su u HSS-u govorili da novi izbori nisu dobra ideja, sada Beljak poručuje da će do njih najvjerojatnije ipak doći. Rekao je ipak da ‘razgovara sa svim strankama’.

HSS-ov Stipe Gabrić Jambo, čini se, ipak podržava suradnju s HDZ-om, što je pokazao podrškom kandidatu za gradonačelnika Metkovića, Daliboru Milanu, a kaže da treba izbjeći još jedne prijevremene izbore pa je on otvoren za suradnju i na nacionalnoj razini.

HDZ podijeljen: preslagivanje ili prijevremeni izbori?

HDZ, kako bilo, ne isključuje niti jednu mogućnost, pa je tako moguća šira rekonstrukcija Vlade ako uspiju uloviti potrebne ruke u Saboru, ali mogući su i novi izbori. U HDZ-u se jučer moglo čuti kako bi se, ako se odluči ići na nove izbore, oni mogli organizirati već u srpnju, i to sredinom mjeseca, navodno 16. srpnja.

U stranci vlada podijeljeno mišljenje, neki kažu da se radi o omjeru ’50:50′ za preslagivanje i nove izbore. Plenkovića pritišću na odluku.

Unatoč velikodušnoj ponudi HSS-u, i Đakić kaže da mogućnost prijevremenih izbora nije potpuno odbačena, a iz HDZ-a poručuju da bi se u tom slučaju izbori mogli održati već sredinom srpnja, a premijer Plenković bi trebao objaviti ima li novu većinu već dan nakon drugog kruga lokalnih izbora.

Iako je šef HDZ-a već rekao da će o suradnji razgovarati i s Brunom Esih i Zlatkom Hasanbegovićem, Esih kaže da u to ne vjeruje jer je već, kako kaže, nekoliko puta najavio da će ih pozvati na razgovor, a to se nije dogodilo, piše Jutarnji.

I dalje se ističe kako su prioritet lokalni izbori, a potom odluka o mogućnosti onih parlamentarnih.