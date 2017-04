HDZ TRAŽI ISTRAGU: ‘Moguće koruptivne radnje’ A. Vlahušića u projektu Terminala u Gružu?

Dubrovački HDZ zatražit će od institucija ispitivanje uloge gradonačelnika Dubrovnika Andra Vlahušića s tursko-francuskim investitorom Putničkog terminala u Gružu zbog sumnji u koruptivne radnje, rekao je u ponedjeljak predsjednik dubrovačkog HDZ-a Mato Franković.

Kako je na konferenciji za novinare istaknuo Franković, dubrovački HDZ sumnja u moguće koruptivne radnje dubrovačkog gradonačelnika Andra Vlahušića vezano za putnički terminal u Gružu s obzirom da je, smatra dubrovački HDZ radio na štetu i Grada Dubrovnika i tvrtke u većinskom vlasništvu Grada.

Franković je napomenuo kako je Povjerenstvo za sprječavanje sukoba interesa “prije mjesec dana tražilo dokumentaciju od Gradskog vijeća, o poziciji Andra Vlahušića u Povjerenstvu za odabir najboljeg urbanističko-arhitektonskog rješenja terminala u Gružu”.

Nova istraga protiv Andre Vlahušića. Poručio je da ne vjeruje u povezanost istrage i izbora



Gradonačelnik investiciju predstavljao kao svoju

“Želimo razjasniti događanja o odnosu tursko-francuskog investitora u projektu terminala u Gružu i gospodina Andra Vlahušića. Gradonačelnik je tu investiciju predstavljao gotovo kao svoju, uključio ju je i u svoj predizborni program, doduše s nekakvim drukčijim vizualnim konceptom, ali ćemo poslati zahtjeve određenim institucijama da ispitaju ulogu gradonačelnika Vlahušića u odnosu prema investitoru”, rekao je Franković.

Ocijenio je kako je Dubrovniku potreban terminal koji će odgovoriti na njegove potrebe danas i u budućnosti.

“Ovakav predloženi terminal jedino je odgovarao potrebama Andre Vlahušića što je iz njegovih istupa bilo potpuno jasno”, rekao je Franković.

Svi članovi Upravnog vijeća glasovali za raskid predugovora

Predsjednik dubrovačkog HDZ-a podsjetio je kako su svi članovi Upravnog vijeća Lučke uprave Dubrovnik prošlu srijedu glasovali za raskid predugovora s francusko-turskim konzorcijem zbog neusaglašavanja teksta glavnog ugovora.

“Zbog toga čestitam članovima Upravnog vijeća koji su obranili interes RH i grada Dubrovnika, svima osim jednoga, a to je gradonačelnik Andro Vlahušić. On je jedini ostao suzdržan. On ne samo da nije zauzeo stav u kojem bi branio grad i tražio najbolje rješenje, on je zauzeo stav u kojem je branio takvu jednu investiciju koja direktno utječe na štetu grada Dubrovnika. I sve ovo daje i ozbiljno upozorenje o mogućim koruptivnim radnjama gradonačelnika Vlahušića”, rekao je Franković.

Inače, protiv usvajanja prijedloga glavnog ugovora, odnosno za raskidanje predugovora koje je ponudio investitor – Dubrovnik International Cruise Port Investment (DICPI), čiji su osnivači, Global Ports Holding (GPH) i Bouygues Batiment International (BBI) glasovali su predsjednik Upravnog vijeća Žarko Koboević, te članovi Ivan Margaretić, Željan Matić, Nikola Beusan, Božidar Memed te Jelka Musladin. Predstavnica Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture Nina Perko na sjednicu nije došla, a dubrovački gradonačelnik Andro Vlahušić bio je suzdržan.

‘Gruba povreda natječajne procedure’

Projekt Terminala došao je u nedavno u fokus javnosti kada je Hrvatska komora arhitekata zatražila da se pobjednički rad nedavno zaključenog arhitektonskog natječaja za projekt terminala u dubrovačkoj luci Gružu povuče zbog “grube povrede natječajne procedure”, jer je bio objavljen i javno dostupan prije raspisivanja natječaja.

Ministar pomorstva, prometa i infrastrukture Oleg Butković nedavno je ustvrdio i kako je predugovor raskinut jer je investitor tražio još jednu odgodu za usuglašavanje teksta ugovora, ali i državna jamstva.

“Investitor je tražio da država dade određena jamstva. To je bilo potpuno neprihvatljivo i kršilo je odredbe natječaja. Koncesionar je ponudio lučku tarifu u iznosu od 8 i pol eura po putniku, a to je povećanje u odnosu na postojećih sedam eura, a Hrvatska komora arhitekata je dala mišljenje da urbanističko rješenje nije u skladu s Urbanističkim planom grada Dubrovnika”, rekao je u petak ministar Butković.