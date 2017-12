NAPALI HDZ-ovku KOJA JE DIJELILA PAKETIĆE U PRIVATNOM VRTIĆU I BJEŽALA OD NOVINARA: ‘Pa ona je novi prvak Hrvatske u šprintu!’

Državna tajnica Margareta Mađerić komentirala je aferu Paketići.

Državna tajnica u Ministarstvu demografije, obitelji, mladih i socijalne politike Margareta Mađerić ustvrdila je da nije bilo propusta u Ministarstvu u vezi podjele paketića sufinanciranih iz EU fondova za pomoć najpotrebitijima, koji su dodijeljeni katoličkom privatnom vrtiću za Svetog Nikolu te poručila kako nije pobjegla od novinara koji su je htjeli pitati o tome, već je to pogrešno protumačeno.

Tvrdi da je sve transparentno

Žao mi je ako je netko shvatio da se izbjegavao odgovor na pitanje Nove TV. Akcija u vrtiću bila je javna, transparentna i sukladna svim zakonima. Ako je nekoga, eventualno jer je pogrešno protumačeno, to povrijedilo, meni je žao i ispričavam se zbog toga”, rekla je Mađerić koja je sudjelovala na konferenciji “Ljudska prava nemaju rok trajanja: Život u domu za starije i nemoćne”.

Mađerić je ustvrdila kako je osoba koja je mogla odgovoriti na konkretno pitanje tko su potrebiti u vrtiću Blažena Hozana, časna sestra koja vodi taj vrtić.

“Nema propusta u Ministarstvu, svi posjeti koje smo imali i koje ćemo imati bili su transparentni i po zakonu. To je ključno. Loše je što se na takav način medijski plasirala jedna humana gesta i proslava Svetog Nikole”, kazala je Mađerić koja tvrdi da su tijekom dodjele poklona čelnici Ministarstva bili dostupni za izjave cijelo vrijeme.

Kaže da i u privatnom vrtiću ima potrebite djece

Upitana je li se mogao izabrati neki drugi vrtić i hoće li netko u Ministarstvu snositi odgovornost, odgovorila je da svugdje ima potrebite djece, pa i u vrtiću Blažena Hozana.

Mađerić je naglasila da je taj dječji vrtić javna ustanova koju sufinancira Grad Zagreb, a tamo također ima svih socijalnih statusa i djece koja ne plaćaju smještaj.

“Paketiće za Svetog Nikolu organizirao je dječji vrtić uz sufinanciranje roditelja. Artikli koje je organiziralo i dostavilo Ministarstvo dostavljeni su dječjem vrtiću i časnim sestrama da rasporede onima kojima je to potrebno”, dodala je.

Ministarstvo iz svog dijela nadležnosti, koji se tiče EU fondova, raspisuje javne natječaje, kako u dijelu podjele humanitarne pomoći, ali i ostalih potrepština na koje se javljaju humanitarne udruge, organizacije, ustanove i institucije.

“Iz dijela tehničke pomoći koji služi za informiranje i promidžbu tih fondova imamo niz aktivnosti, a jedna je posjeta predškolskim i odgojnim ustanovama, kao što je bio taj dječji vrtić. Odlučili smo se u tom dijelu financirati artikle, kako bismo djeci u prosincu omogućili adekvatne darove”, rekla je Mađerić.

Burna rasprava u Saboru

O aferi Paketići danas se raspravljalo i u Saboru, oporba je žestoko kritizirala ministricu Murganić i državnu tajnicu Murganić

“Ministrica Murganić bila je u dječjoj ustanovi i dijelila pomoć siromašnima, a ti siromašni tamo nisu bili. Netko mora za to odgovarati. Ako ne odgovarate Vi, onda mora odgovarati onaj tko je to napravio”, prozivao ju je SDP-ovac Mirando Mrsić zamjerajući što su se u tu svrhu koristila sredstva Europskog socijalnog fonda.

Afera “paketići za Svetog Nikolu”, koje je prozvana ministrica nosila u jedan privatni katolički vrtić, poručivao je Mrsić, ne služi na čast Hrvatskoj, a ni onima koji vode Europski socijalni fond.

“Očekujem da Vi i ministar Pavić, koji je nadležan za Europski socijalni fond, odreagirate na ovu blamažu”, rekao je Mrsić koji je uvjeren da će Europska komisija poslati inspekciju u Europski socijalni fond da vidi troše li se sredstva namjenski.

Murganić: Nema ni paketića niti afere

Murganić je uzvraćala kako ju se namjerno diskreditira i diskvalificira.

“Strašno je da u javnom prostori ima toliko dezinformacija, dali smo toliko obrazloženja vezano za navodnu ‘aferu paketići’ koje nema. Nitko nije vidio paketiće od našeg ministarstva i nisu postojali, a nema ni afere”, poručila je.

Nada se, kaže, da će Europska komisija doći u kontrolu jer su po njezinim uputama sredstva iz Tehničke pomoći koristili za takvu namjenu.

“Odlučili smo da u nekoliko nasumce odabranih naših institucija ponesemo slatkiše, školsku literaturu i nekakav sitni sanitarni materijal. Već smo išli u nekoliko ustanova i nismo pakirali paketiće već smo to stavljali u veliku kartonsku kutiju. To su poklončići u vrijednosti 2000 kuna jer nam je preostalo u Tehničkoj pomoći do 50.000 kuna”, pojašnjavala je.

Đujić: Javnost vidjela sprint državne tajnice

SDP-ovac Saša Đujić ministrici je poručio da ne može omalovažavati Mrsića i ostale zastupnike. “Omalovažavate cijelu javnost koja je vidjela na televiziji sprint državne tajnice Mađerić, koja je novi prvak Hrvatske u sprintu na 50 metara i izlasku na zadnja vrata. Ne možete nas praviti ludim”, rekao je.

HDZ-ovac Ivan Čelić zamjerio je što Mrsić ide na osobnu razinu. “Dok je on bio ministar, premijerova supruga govorila je da crni kruh treba rezati na tanje šnite ako je skup. Neki su drugi motivi u pitanju. Razumijem da se Vi pripremate za funkciju predsjednika SDP-a i želim Vam sreću u tome”, poručio je Mrsiću.

Hrvoje Zekanović (Hrast) oporbu je optužio da je pronašla “fantastičnu aferu, kao i kad su imali aferu ‘reforma kurikula’ pa su izvukli 20 tisuća ljudi na ulice, koji nisu imali pojma zašto su izašli”.

“Žao mi je što je kolegi Zekanoviću normalno da Vlada uzima siromašnoj djeci kako bi dala onima koji imaju”, odvratio je Đujić.

Mrsić: U pitanju vjerodostojnost Hrvatske pred Europskom komisijom

Prepucavanja oko paketića nisu prestajala, predsjedavajući Sabora Furio Radin vidno uzrujan izricao je bezuspješno opomene zastupnicima te ih pozivao da se u raspravama vrate na predmetni zakon, no oni su to odreda prečuli pa je “drugi čin” uslijedio nakon stanke koju je zatražio SDP.

“Smatramo da treba raščistiti pitanje famoznih paketića. To nije pitanje je li netko pogriješio, je li to greška ministrice, već pitanje vjerodostojnosti Hrvatske pred Europskom komisijom”, rekao je Mrsić u ime Kluba zastupnika SDP-a.

U pozivu za medije na taj događaj Ministarstvo je najavilo da će polaznike dječjeg vrtića darivati paketima koje sufinacira EU iz fonda za najpotrebitije. No, na pitanje Nove TV, ravnateljica vrtića je rekla da je poklone pripremio vrtić, a ne Ministarstvo, kazao je.

“Umjesto da je danas već nečije očitovanje bilo na stolu i da je ministrica rekla: ‘Da, pogriješili smo, nismo se snašli’, ona nam objašnjava da su to sredstva tehničke pomoći”, kaže Mrsić.

“Paketići ne postoje i ne postoji afera, a sredstva tehničke pomoći su na ispravni način usmjerena”, ustrajala je prozvana ministrica, no SDP-ovci su je nastavili pozivati da prizna grešku.

Stazić: Radite od zastupnika budale

“Kažete da paketići ne postoje i nema afere, a svi smo vidjeli na TV da paketići postoje i da ste ih dijelili. Možete reći ‘Da, pogriješili smo’. Onaj tko radi taj i griješi i to je ljudski, ali raditi od zastupnika budale, tu ste nadmašili samu sebe”, zamjerio joj je SDP-ovac Nenad Stazić.

Murganić je pak dvojbeno zašto se problematizira upravo katolički vrtić.

“Išli smo u vrtić na poziv. Moja najbliža suradnica ima dijete od 10 godina i nema druge koja ima malo dijete, koje ide u vrtić, a i da ima to ne bi bio kriterij po kojem bi se birao vrtić. Zašto se potencira upravo ovaj vrtić, taj razlog samo vi znate”, uzvratila je.

Mrsić ju je potom optužio da laže. “Lažete, uplićete se u svoje laži i nikako da iz toga izađete. Čini vam se malo, ali to je veliko i ovo je afera Hrvatske i Vlade”, poručio joj je.

“Ako je ‘afera paketići’ vaša najveća afera onda ste Vi najbolja ministrica. Nije problem u tome što su hrvatska djeca u nekom vrtiću dobila poklončiće već u tome što se radi o katoličkom vrtiću”, rekao je HRAST-ov Hrvoje Zekanović podržavajući ministricu Murganić.

Ona je pak odbacila prozivku da pobjegla pred novinarima na stražnji izlaz. “Nisam pobjegla na stražnji izlaz, čak sam novinarku pozdravila kad sam izlazila. Prilikom predstave pred četiri medijske kuće davala sam izjave i o tome me se nije pitalo. Nikad mi ne bi palo na pamet da bježim pred novinarima”, ustvrdila je Murganić.