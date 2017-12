PROCURIO VIDEO HDZ-ovaca KOJI SU SLAVILI UZ CECINE STIHOVE, ONI TVRDE: ‘To je netko jako zločest napravio’

Baška Voda ovih dana bruji o domjenku koji je organizirala tamošnja Općina, a na kojem su se HDZ-ovci veselili uz pjesme Svetlane Ražnatović.

“Oko tebe cura puno pa mi suze kvase lice, a ti kažeš baš si luda…”, riječi su to pjesme “Šta je to u tvojim venama” Arkanove udovice Svetlane Ražnatović Cece na koje su se u Baškoj Vodi na općinskom domjenku veselili HDZ-ovci.

Objavljen video

Na čelu Općine ondje je HDZ-ovac Joško Roščić, a na domjenku je bila i njegova kćer, također HDZ-ovka Dragica Roščić. Iako se po mjestu priča kako su se uz pjesme dobro zabavljali, a Index je u posjed dobio i video te zabave, sami HDZ-ovci tvrde kako se uz Cecine pjesme nisu veselili.





Demantira to i zabavljač Marijo Roso koji je bio zadužen za glazbu i bend, a koji je proje dvije godine postao medijska zvijezda zbog izvedbe Čavoglava pred SDP-ovim gradonačelnikom Makarske s pokličem “Za dom spremni”

‘Nisam pjevao Cecine pjesme’

Odgovarajući na pitanja Indexa, Roso je rekao da Cecine pjesme nje pjevao. Na pitanje što je pjevala njegova kolegica odgovorio je: “”Ništa specijalno, Severinu. To su vjerojatno čuli ljudi koji ne slušaju tu glazbu, ajmo ih nazvati lijevo politički orijentirani, koji slušaju samo Baru. Ja cijenim i Baru i sve te stvari, ali ljudi se ne razumiju jer slušaju samo to. A ja slušam i Severinu i Baru i Milu Hrnića i Stavrosa. Ja slušam sve, a oni čuju pjesmu od Severine pa misle da je Ceca. Ma to su Prijateljice od Severine, zajedno gledamo momke, i to…” Potom je priznao da zna kako ta pjevačica ponekad izvodi Cecine pjesme i da to ima na repertoaru, ali se ne može sjetiti je li to pjevala i na domjenku.

Da su pjevali Cecine pjesme demantiraju i načelnik i saborska zastupnica Roščić. Načelnik Općine Joško Roščić priznaje da su ga mještani ispitivali zbog pjesme. “Ja stvarno ne znam Cecine pjesme, niti je slušam. Jutros me to pitalo četiri, pet ljudi, ali ja stvarno ne znam te njene pjesme. Dragovoljac sam Domovinskog rata, zapovjednik dragovoljačke satnije, prošao Dubrovnik, Stolac, Mostar. To je neko jako zločest napravio, ne znam zbog čega. Ne znam koje su pjesme bile, možda je bila. Pitajte Marija što sam pjevao. Otpjevam dvije, tri pjesme i stanem sa strane”, kazao je Roščić.